Коля Сєрга в потужному вірші передбачив майбутнє причетних до війни росіян: "Ніколи не пробачимо"

Виконавець Коля Сєрга написав потужного вірша, в якому розповів, що чекає на усіх причетних до війни в України росіян.

На своїй сторінці в Instаgram співак зачитав проникливі рядки, в яких пообіцяв знищити вбивць українського народу. Сєрга зазначив, що наш ворог немає нічого гідного, аби поважати його.

"Знищити. Кожного, хто причетний до цієї війни. Російських солдатів, колаборантів, чиновників, артистів, блогерів. Всіх, хто це підтримує. Зараз. Через рік. Через десять років. Через п’ятдесят. Ніколи не пробачимо. Ні діти, ні онуки", - написав під відео Сєрга.

Ісус казав бути милосердним

Підставляти обидві щоки, навіть перед страхом смерті.

Та коли над вухом вибухи і хрипи лунають,

Я його не розумію, я його не сприймаю.

Очі застилає вуля,

Всередині пекло,

наосліп заряджаю кулі,

слина як те скло.

З кожним кроком хода кріпне, щоб глибше йти,

До ворога одне бажання - знищити.

Знищити.

Знищити.

Поважати ворога - до честі турбота.

Але нема кого тут поважати, мій ворог - мерзота.

Мій ворог не тварина, бо в тварини інстинкти,

Мій ворог не людина, бо в людини є принципи,

Мій ворог - одержимість, реквієм по людині,

Мій ворог епідемія, без честі загине.

Самий час його запхати

Під три чорти.

За кожного вбитого брата.

Знищити.

Знищити.

Знищити.

На мою землю зневажливо ступили кати,

Будуть у неї покладені і збити хрести,

Знищити.

До бою, сестри. До бою брати.

Мечі над головами, під удари щити,

знищити.

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