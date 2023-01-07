Коля Сєрга відповів, чи залишиться у ЗСУ після закінчення війни та на які кошти живе зараз

Український співак Коля Сєрга, який від початку повномасштабної війни в Україні пішов служити у ЗСУ, розповів, чи залишиться в армії після перемоги.

Російське вторгнення на наші території сильно змінило життя усіх українців. Музикант теж переосмислив деякі речі та вирішив, що він хоче й надалі служити у Збройних силах.

Після війни я залишаюсь у Збройних силах і буду працювати з ветеранами. І музика. "Культурний десант" залишиться. Поки я у Збройних силах України, моя муза працює на Збройні сили України", - сказав Сєрга в інтерв'ю "Зірковому".

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Змінилося за цей час і матеріальне положення артиста. Як розповів Сєрга, зараз він заробляє менше, ніж до війни, але кількість потреб також зменшилася.

"Зараз і потреб значно менше. Мені вистачає моєї зарплатні у Збройних силах, цілком", - сказав артист.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Зараз музикант дає несе службу у "Культурному десанті", де разом із іншими артистами дає концерти для бійців ЗСУ,а також мешканців деокупованих чи прифронтових територій.

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