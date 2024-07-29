Коля Сєрга висловився про Лободу та її недолугу спробу повернутися до України: "Її не виштовхнули"

Очільник "Культурного десанту", музикант Коля Сєрга прокоментував діяльність Світлани Лободи та її методи відбілити репутацію серед українських прихильників.

Військовослужбовець запевнив, що насправді Лобода мала змогу отримати другий шанс після своєї заяви про підтримку України. Втім, переломним моментом став виступ у Харкові, який став показовим. Зокрема, Коля пригадав випадок, як Лобода під час концерту зневажливо поставилася до дівчини з плакатом "Харків без Лободи" й публічно звинуватила її у "підкупі".

"Справа в тому, що завжди сила спроби й сила бажання вимірюється результатом, який досягнутий. Країна її не виштовхнула, країна їй показала теперішнє положення справ і яскравий момент був пов'язаний не просто з поверненням Світлани до України, а з конкретною дією. Це був Харків, її концерт у зоопарку і була дівчина, яка є проявом думки в Україні, у неї було написано (на табличці – прим. ред.) "Харків без Лободи". Вона (Світлана – прим. ред.) підійшла до неї і з неприємною інтонацією почала номінувати дівчинку, що "вона куплена", - пригадав Коля в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Протестувальниця Дарина Вдовенко та Світлана Лобода

На думку Сєрги, виконавиця перед приїздом до України під час війни мала б заглибитися у контекст і зрозуміти, що треба було публічно визнати свої помилки, частково розпрощавшись зі своїм его. Втім, ця ціна була зависокою для співачки. Тож, наразі вона живе за кордоном, спілкується російською та тішить "міжнародних слухачів" своїм російськомовним репертуаром, все менше згадуючи про свою батьківщину.

"Якщо ти хочеш увійти в цю спільноту, то ти маєш зрозуміти, чим ти готовий пожертвувати ради цього. В цьому випадку – це жертва персоною, цим самим его. Вона не захотіла приносити цю жертву, тому її ніхто не відштовхував. Вона побачила ціну, яку доводиться платити за помилки. І вона не була згодна з цією ціною. Насправді Україна, український народ вміють пробачати. Але для того, щоб тебе пробачили, потрібно перепросити. І перепросити не так, якби ти це хотів зробити, а так, як це буде працювати. Робити до тих пір, доки воно не спрацює", - пояснив артист.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Зазначимо, з 2014 року Світлана лобода активно гастролювала РФ та будувала там свою кар'єру, проте на початку повномасштабного вторгнення за декілька тижнів вона закликала до миру. І згодом чітко заявила, що Росія напала на Україну, а вона сама покинула державу-агресорку й нині проживає в Європі.

Нагадаємо, нещодавно радіоведучий Сергій Кузін висловився про Олега Винника, який під час війни виїхав до Німеччини. Знаменитість поділився неочікуваним нюансом співпраці артиста з експродюсером.

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