Коля Сєрга вперше прокоментував призначення на посаду радника МЗС, яку раніше приховував

Артист зробив це під гумористичним колажем з Трампом.

Очільник "Культурного десанту", музикант Коля Сєрга вперше за тривалий час заговорив за свою посаду в державному секторі.

Так, від грудня минулого року зірка був призначений на посаду позаштатного радника міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Про таку неочікувану зміну кар'єри сам артист мовчав, але нещодавно про це заговорили ЗМІ. Тож після офіційної заяви військовослужбовець вийшов на зв'язок з фанами в Instagram.

Коля Сєрга про своє призначення на посаду радника міністра закордонних справ / Фото: instagram.com/thekolya

Коля Сєрга не був багатослівним, а просто зробив репост мему. На гумористичному колажі один з юзерів за допомогою графічних редакторів поєднав вирізане фото українця з гітарою та президента США Дональда Трампа. На тло креативний користувач додав зображення приміщення, схожого на кабінет американського лідера. Крім того, за допомогою ефектів зробив їм однаковий кумедний вираз обличчя.

У коментарях під дописом зірка з гумором зазначив, що "майже так і було". Більше жодних коментарів Сєрга не давав.

Нагадаємо, нещодавно Мінкульт назвав два українські гурти, музиканти яких отримали бронь від мобілізації під час війни.

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