Коля Сєрга з передової звернувся до школярів: "Ми переможемо лише разом"

Цьогоріч День знань видався для діток не такий, як їм хотілося б.

Сьогодні, 1 вересня, українські дітлахи йдуть до школи. Хтось навчатиметься онлайн, хтось очно. Та, на жаль, через війну в Україні деяким учням доведеться йти до школи на окупованих територіях.

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – просто з місця своєї служби, з передової, звернувся до школярів, аби дати їм настанову на навчальний рік.

Виконавець наголосив, що учні теж захищають Україну, першою чергою, коли отримують нові знання. Саме так вони рятують країну від дурості та невігластва. Якщо зброя військового – автомат, то учня – підручник.

"Сьогодні дуже важливий день, сьогодні ти йдеш до школи, і ти береш на себе оборону нашої країни від дурості та невігластва. Ми - військові, ти - учень, наш інструмент - це автомат, Байрактар, Хаймарс, твій інструмент - це підручник, зошит і ручка. Ми виборюємо нашу незалежність на полі бою, ти виборюєш нашу незалежність, коли вчишся і розвиваєшся. Саме ти - майбутнє нашої Батьківщини, від тебе залежить, якою вона буде", - зазначив виконавець.

Співак також розповів, що робити учням, які нині перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях. Він зазначив, краще "вивчати те, що дають, але пам'ятати, що ти – українець".

"Сьогодні ми усі працюємо разом, пліч-о-пліч, бо ми велика родина. Де б ти зараз не був, вчися. Якщо у вільній частині України – поглиблено вивчай українську культуру, мову, традиції. У тебе зараз є така можливість і така розкіш. Ніщо так не збагачує людину, як зв'язок із корінням. Якщо ти на тимчасово окупованій українській землі, будь партизаном знань. Вивчай все, що дають, але пам'ятай, що ти - українець. І нехай це знання буде твоїм оберегом від спроби тебе обманути й підкорити. Якщо ти навчаєшся за кордоном, думай про те, які знання ти зможеш привезти потім додому, до України. Ми переможемо лише разом", - додав Сєрга.

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