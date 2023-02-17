Коля Сєрга з вусами та оселедцем постав у новому кліпі в жанрі фентезі, знятому на Київщині

Український співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга представив нову пісню "Молитва" та відео на неї.

Режисером виступив Микита Квасніков, який знімав кліп "Полями" для музиканта Олександра Чемерова. Знімання відбулися в Києві та Київській області. Головною героїнею кліпу стала акторка Марія Стопник.

Цікаво, що кліп до композиції "Молитва" був створений у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – її безстрашних воїнів.

Автори кліпу підійшла до його створення творчо і провели експеримент – додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно. Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації Любові задля пробудження Віри у Духа-захисника.

Кадри з нового кліпу Колі Сєрги

Кадри з нового кліпу Колі Сєрги

Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача надію, що краса української душі вкотре освітить темряву тяжких часів.

"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви - побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості. Коли "накриває", я сам собі повторюю, як мантру: Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика/ Плекай мій сон, хоч ніч без дна/ Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі /Такою і є ціна", – прокоментував прем'єру Коля Сєрга.

Нагадаємо, нещодавно Коля Сєрга поділився, чи залишиться у ЗСУ після закінчення війни та на які кошти живе зараз.

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