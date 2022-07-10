Коля Сєрга, Женя Галич та Тарабарова заспівали для українських захисників: "Відіграли три концерти"

Загалом, вони об’єдналися разом, аби підняти бойовий дух військовим, які захищають Україну від російських окупантів.

Як розповів Сєрга, вони зустріли Світлану з потягу та одразу поїхали виступати для бійців ЗСУ. Зокрема, як розповів Коля, вдалося відіграти три потужних концерти .

"Світлана Тарабарова долучилася до Культурного Десанту. Поїхала з нами одразу від потягу грати для бойових хлопців. Відіграли три потужних концерти, після чого вона поїхала побачити своїх дітей", - поділився Сєрга.

Коля Сєрга, Женя Галич та Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/thekolya

Світлана ж зазначила, що пишається Колею Сєргою та Женею Галичем, адже вони обидва служать в лавах ЗСУ. Окрім цього, співачка написала, що це честь для неї, виступати для українських захисників.

Нагадаємо, раніше Коля Сєрга показав, як виступав перед пораненими військовими. Артист приїхав до шпиталю, аби підтримати бойовий дух захисників.

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