Коля Сєрга зі зброєю в руках показав, як навчається на снайпера

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, виконавець зрозумів, що мусить захищати країну від загарбників.

Тож 26 лютого вступив до лав тероборони ЗСУ та у військкоматі підписав документ про мобілізацію. У зірки є звання молодшого лейтенанта, оскільки він закінчував військову кафедру.

Перші півтора місяця повномасштабної війни артист ніс чергування, як звичайний солдат, рив окопи, будував бліндажі, займався тактичними заняттями з досвідченішими бійцями.

Та згодом Коля вирішив удосконалити свої навики та пішов навчатися на снайпера.

В Instagram-stories Сєрга показав, як минає його служба. Знаменитість опублікував фото з військових тренувань. На знімку Коля лежить зі зброєю в руках та прицілюється по мішені. Як раніше розповідав артист, для тренувань він обрав собі ідеальну гвинтівку.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Нагадаємо, виконавець раніше розповідав, що не лише українці готові завзято та героїчно захищати Україну від російських загарбників. Коля Сєрга нещодавно познайомився з актором та режисером Шоном Пенном. Голлівудська зірка хоче піти воювати з окупантами. Пенн просив Сєргу допомогти йому з цим.

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