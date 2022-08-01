Коля Сєрга зі зброєю в руках показав, як навчається на снайпера

Український телеведучий, соліст гурту The Коля – Коля Сєрга – показав, як навчається військовій справі.
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, виконавець зрозумів, що мусить захищати країну від загарбників.
Тож 26 лютого вступив до лав тероборони ЗСУ та у військкоматі підписав документ про мобілізацію. У зірки є звання молодшого лейтенанта, оскільки він закінчував військову кафедру.
Перші півтора місяця повномасштабної війни артист ніс чергування, як звичайний солдат, рив окопи, будував бліндажі, займався тактичними заняттями з досвідченішими бійцями.
Та згодом Коля вирішив удосконалити свої навики та пішов навчатися на снайпера.
В Instagram-stories Сєрга показав, як минає його служба. Знаменитість опублікував фото з військових тренувань. На знімку Коля лежить зі зброєю в руках та прицілюється по мішені. Як раніше розповідав артист, для тренувань він обрав собі ідеальну гвинтівку.
Нагадаємо, виконавець раніше розповідав, що не лише українці готові завзято та героїчно захищати Україну від російських загарбників. Коля Сєрга нещодавно познайомився з актором та режисером Шоном Пенном. Голлівудська зірка хоче піти воювати з окупантами. Пенн просив Сєргу допомогти йому з цим.
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