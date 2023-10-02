Коля Сєрга зізнався, що його брат із Росії воює на боці окупантів: "На початку війни написав"

Український співак Коля Сєрга, який на початку повномасштабної війни пішов служити, розповів про родичів із Росії.

Музикант зізнався, що він більше не вважає їх своєю ріднею. А все тому, що вони підтримали повномасштабну війну в Україні та загарбницьку політику путіна. Ба більше, двоюрідний брат Сєрги, з яким виконавець провів все дитинство, - російський військовослужбовець та воює на боці окупантів.

"Мамина сестра рідна там живе (у Росії – прим. ред.) і вся сім'я, її діти, з якими ми проводили дитинство в Черкасах у бабусі. Мій, виходить, двоюрідний брат, його звуть Сергієм, і він російський військовослужбовець. Він на початку повномасштабної війни написав мамі повідомлення, щоб не виходили з домів, все буде добре…Я попросив маму, щоб вона послала його на**й. Я вважаю, що у мене більше там немає родичів", - розповів музикант в інтерв'ю Андріані Кучер.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

До слова, Коля Сєрга розірвав всі зв'язки з рідними з країни-агресорки Росії, а також зі своїми приятелями. Утім, співак досі підтримує зв'язок з одним росіянином, який є мандрівником. Артист розповів, як його приятель допомагає українцям наближати перемогу.

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