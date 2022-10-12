Коля Сєрга зізнався, що його здивувало на деокупованих територіях: "Не всі розуміють, хто ворог"

Музикант розповів про свої поїздки на звільнені від окупантів території України.
Співак Коля Сєрга разом з "Культурним десантом" їздить на передову, а також на звільнені від російських військових території України.
Нещодавно артист побував у деокупованих містах та селищах Харківщини. Як розповів музикант в ефірі телемарафону, не всі мешканці, які перебували пів року в окупації, розуміють, хто є ворог. Коля наголосив, що російська пропаганда певною мірою вплинула на людей.
"Коли ми їхали туди, нам сказали, що дуже високий відсоток проросійськи налаштованих людей. Ми коли приїхали туди і почали спілкуватися, ми зрозуміли, що ця статистика базується на тому, що пів року люди були під тотальною окупацією. Ми знаємо, наскільки сильно Росія працює в напрямку пропаганди. Тому дійсно, вони зараз не розуміють до кінця, хто є ворог. Не всі розуміють, хто є ворог", - розповів Сєрга.
Утім, співак розповів, що нині планує робити. Зокрема, у нього знову запланована поїздка разом із "Культурним десантом" на деокуповані території Харківщини. За словами Колі, він робитиме все можливе, аби підтримати бойовий та патріотичний дух мешканців.
"Ми зрозуміли, що зараз потрібно їм нагадати, хто є друг. Ми робимо багато цікавих заходів із підтримки жителів деокупованих українських міст. Завтра їдемо на три дні туди – Куп'янськ, Балаклія та Ізюм. Їдемо з художниками вуличними. Будемо малювати дуже добрі, сильні і патріотичні графіті на вулицях міст", - додав Коля.
Нагадаємо, Коля Сєрга випустив першу у своїй музичній кар'єрі українськомовну пісню, яка отримала назву "Тільки разом". У кліпі до композиції артист показав моторошні кадри війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія.
Читайте також: