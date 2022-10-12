Коля Сєрга зізнався, що його здивувало на деокупованих територіях: "Не всі розуміють, хто ворог"

Співак Коля Сєрга разом з "Культурним десантом" їздить на передову, а також на звільнені від російських військових території України.

Нещодавно артист побував у деокупованих містах та селищах Харківщини. Як розповів музикант в ефірі телемарафону, не всі мешканці, які перебували пів року в окупації, розуміють, хто є ворог. Коля наголосив, що російська пропаганда певною мірою вплинула на людей.

Коля Сєрга з "Культурним десантом" на Харківщині / Фото: instagram.com/thekolya

"Коли ми їхали туди, нам сказали, що дуже високий відсоток проросійськи налаштованих людей. Ми коли приїхали туди і почали спілкуватися, ми зрозуміли, що ця статистика базується на тому, що пів року люди були під тотальною окупацією. Ми знаємо, наскільки сильно Росія працює в напрямку пропаганди. Тому дійсно, вони зараз не розуміють до кінця, хто є ворог. Не всі розуміють, хто є ворог", - розповів Сєрга.

Утім, співак розповів, що нині планує робити. Зокрема, у нього знову запланована поїздка разом із "Культурним десантом" на деокуповані території Харківщини. За словами Колі, він робитиме все можливе, аби підтримати бойовий та патріотичний дух мешканців.

Коля Сєрга в ефірі телемарафону

"Ми зрозуміли, що зараз потрібно їм нагадати, хто є друг. Ми робимо багато цікавих заходів із підтримки жителів деокупованих українських міст. Завтра їдемо на три дні туди – Куп'янськ, Балаклія та Ізюм. Їдемо з художниками вуличними. Будемо малювати дуже добрі, сильні і патріотичні графіті на вулицях міст", - додав Коля.

Нагадаємо, Коля Сєрга випустив першу у своїй музичній кар'єрі українськомовну пісню, яка отримала назву "Тільки разом". У кліпі до композиції артист показав моторошні кадри війни в Україні, яку вороже розв'язала Росія.

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