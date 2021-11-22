Коляденко про непрості стосунки з Білик: "Я жив під мостом із безхатьками і різав її картини"

Танцівник не приховує, що влаштовував сцени ревнощів екскоханій.
Про роман хореографа Дмитра Коляденка з українською зіркою Іриною Білик ширилося немало чуток.
Багато хто знає, що стосунки ексзакоханих були непростими, та мало хто знає – наскільки. У програмі "ЖВЛ" Коляденко поділився історією роману зі співачкою.
Вони познайомилися 2001 року. Тоді Білик була заміжньою, проте це не завадило закоханому Коляденку запросити її до ресторану після концерту у Вінниці:
"Я запросив її до ресторану. Я замовив усі шашлики, хачапурі. Вино червоне, вино біле. Рахуть рахунок - мені не вистачає грошей", - пригадав Дмитро.
Тож хореограф залишив у заставу ресторану свій перстень. Але забрати назад його вже не зміг – наступного дня несподівано для себе виявив, що заклад згорів. Та знаків долі Коляденко не розгледів.
За декілька місяців після першого побачення Ірина розлучилася з чоловіком і з Дмитром вони стали офіційною парою. Та знову до шлюбу Білик не поспішала, хоча Коляденко освідчувався їй аж шість разів.
Коляденку співчували, та не здогадувалися, які сцени він влаштовував Білик за зачиненими дверима їхньої оселі.
"Я різав її картини, я викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж Києвом. Я жив під мостом з бомжами", - розповів Коляденко.
Після чергового скандалу Білик вигнала Коляденка з дому. Це був фінал п'ятирічного зіркового роману. Хореограф ще довго не міг заспокоїтися. На емоціях він продав інтимні фото Білик "жовтому" глянцю. А за злістю не забарилася чарка, депресія та повна зневіра у жінках. Декілька років Дмитро приходив до тями у кріслі психотерапевта. І остаточно заспокоївся, тільки коли опанував нове хобі і захопився картами таро.
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