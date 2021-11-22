Коляденко про непрості стосунки з Білик: "Я жив під мостом із безхатьками і різав її картини"

Коляденко про непрості стосунки з Білик: "Я жив під мостом із безхатьками і різав її картини"

Танцівник не приховує, що влаштовував сцени ревнощів екскоханій.

Про роман хореографа Дмитра Коляденка з українською зіркою Іриною Білик ширилося немало чуток.

Багато хто знає, що стосунки ексзакоханих були непростими, та мало хто знає – наскільки. У програмі "ЖВЛ" Коляденко поділився історією роману зі співачкою.

Вони познайомилися 2001 року. Тоді Білик була заміжньою, проте це не завадило закоханому Коляденку запросити її до ресторану після концерту у Вінниці:

"Я запросив її до ресторану. Я замовив усі шашлики, хачапурі. Вино червоне, вино біле. Рахуть рахунок - мені не вистачає грошей", - пригадав Дмитро.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / instagram.com/kolyadenkodima_official

Тож хореограф залишив у заставу ресторану свій перстень. Але забрати назад його вже не зміг – наступного дня несподівано для себе виявив, що заклад згорів. Та знаків долі Коляденко не розгледів.

За декілька місяців після першого побачення Ірина розлучилася з чоловіком і з Дмитром вони стали офіційною парою. Та знову до шлюбу Білик не поспішала, хоча Коляденко освідчувався їй аж шість разів.

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Коляденку співчували, та не здогадувалися, які сцени він влаштовував Білик за зачиненими дверима їхньої оселі.

"Я різав її картини, я викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж Києвом. Я жив під мостом з бомжами", - розповів Коляденко.

Після чергового скандалу Білик вигнала Коляденка з дому. Це був фінал п'ятирічного зіркового роману. Хореограф ще довго не міг заспокоїтися. На емоціях він продав інтимні фото Білик "жовтому" глянцю. А за злістю не забарилася чарка, депресія та повна зневіра у жінках. Декілька років Дмитро приходив до тями у кріслі психотерапевта. І остаточно заспокоївся, тільки коли опанував нове хобі і захопився картами таро.

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