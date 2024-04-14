Коляденко висловився про возз'єднання з Іриною Білик та в яких стосунках вони перебувають

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко висловився про возз'єднання зі співачкою Іриною Білик.

Так, ходили чутки, що парочка під час повномасштабної війни знову разом. Вони й самі підливали масла до вогню, публікуючи пікантні фото та відео. Утім, на проєкті "Вихідний 2.0" танцівник запевнив, що жодного возз'єднання не було. Дмитро Коляденко переконаний, що в колишнє стосунки повернутися неможливо, тож потрібно рухатися далі.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя", - висловився артист.

Дмитро Коляденко також додав, що вони з Іриною Білик просто друзі та чудово приятелюють.

"Ми друзі й все. У нас сексу немає вже давно", - додав танцівник.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Зазначимо, Ірина Білик та Дмитро Коляденко зустрічалися від 2001-го до 2006 року. Стосунки парочки нагадували "американські гірки". Коляденко шалено ревнував співачку та влаштовував їй сцени ревнощів. Виконавиці набридли такі стосунки і вона пішла від хореографа. Щоправда, під час повномасштабної війни знаменитості інтригували, що знову зійшлися, публікуючи пікантні фото та відео. Утім, їхнє возз'єднання не підтвердилося.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Дмитро Коляденко заінтригував цікавими подробицями з особистого життя та новими стосунками. Хореограф розповідав, як на його серце претендували одразу дві дівчини.

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