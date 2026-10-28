Колись їх знала вся країна: куди зникли та чим займаються зараз Гайтана, брати Борисенки та інші

Гайтана, Євгенія Власова, брати Борисенки / © Колаж ТСН.ua

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Український шоубізнес знає чимало артистів, чиї пісні свого часу лунали звідусіль, а обличчя регулярно з’являлися на телеекранах. Проте згодом одні з них відійшли від сцени, інші обрали життя за кордоном, а дехто взагалі змінив професію.

Редакція сайту ТСН.ua розповідає, куди зникли Гайтана, Євгенія Власова, Вадим Олійник, Василіса Фролова, Марія Яремчук і брати Борисенки та чим вони займаються нині.

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Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

«Шаленій», «Самотня босса» та «Два вікна» свого часу зробили Гайтану однією з найвпізнаваніших українських співачок. Артистка запам’яталася слухачам незвичайним тембром голосу, запальними композиціями та яскравими виступами. Однак згодом її стало значно менше на українському телебаченні, а нові музичні релізи перестали з’являтися так часто, як на піку популярності.

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Гайтана

Під час повномасштабної війни співачка тривалий час не виступала в Україні. У червні 2025 року вона повернулася на батьківщину та дала перший за час великої війни концерт у Києві. Гайтана стала хедлайнеркою фестивалю «Покоління», який відбувся на ВДНГ, і виконала свої найвідоміші пісні. Відео з виступу викликали ностальгію у слухачів, які скучили за артисткою.

Водночас її повернення до української публіки не минулося без дискусій. У 2024 році співачка виступала в Бішкеку, столиці Киргизстану, що викликало неоднозначну реакцію в українців. Попри це, її концерт у Києві засвідчив, що інтерес до колишніх хітів нікуди не зник.

Гайтана

Сьогодні Гайтана не настільки часто з’являється в інформаційному просторі, як раніше. Водночас говорити про остаточне завершення її музичної кар’єри немає підстав: артистка повернулася на сцену та знову зустрілася зі своїми слухачами.

Гайтана

Євгенія Власова

Євгенія Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

На початку 2000-х пісні Євгенії Власової були добре знайомі українській аудиторії. Її композиції «Ветер надежды» та «Я — живая река» принесли співачці популярність, а сильний голос і сценічний образ зробили її однією з помітних виконавиць того часу.

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Проте згодом артистка поступово відійшла від активної музичної кар’єри. На її рішення вплинули особисті обставини та проблеми зі здоров’ям, про які вона раніше розповідала публічно. Після участі в шоу «Танці з зірками» Власова також говорила про емоційне та фізичне виснаження. З початком повномасштабного вторгнення вона виїхала з України разом із донькою, аби подбати про її безпеку, а наприкінці 2023 року повернулася додому.

Євгенія Власова

У період творчої паузи співачка переосмислила своє покликання. Власова розповідала, що працює з людьми через голос, вібрації та звукові практики. Вона називала себе духовною практикинею та пояснювала, що цей напрям відповідає її внутрішнім прагненням.

Євгенія ВласоваЄвгенія Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

Однак у серпні 2026 року артистка нагадала про себе музичною прем’єрою. Власова представила оновлену українськомовну версію своєї відомої композиції «Вітер надії». За словами співачки, з роками змінилося її сприйняття пісні, а знайомі слова набули нового, глибшого значення.

Євгенія Власова / © скриншот

Отже, тривала відсутність Власової на сцені не означала остаточного прощання з музикою. Нині виконавиця знову привертає увагу аудиторії, хоча про повноцінне повернення до активного концертного графіка поки не йдеться.

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Вадим Олійник

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

2008 року Вадим Олійник став учасником одного вокального шоу, де познайомився з Володимиром Дантесом. Згодом артисти об’єдналися в дует «ДіО.фільми», який швидко здобув популярність. Їхні пісні «Мне уже 20», «Оля» та «Рингтон» лунали на радіо, а самі виконавці регулярно з’являлися на музичних заходах і телебаченні.

Володимир Дантес і Вадим Олійник / © Архів

Після шести років спільної творчості гурт припинив існування, а Олійник зосередився на сольній кар’єрі під ім’ям OLEYNIK. Він випускав власні композиції, однак з часом став рідше з’являтися в музичних новинах. Через це в аудиторії могло скластися враження, що співак узагалі залишив шоубізнес.

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Насправді Вадим спробував себе в кількох напрямках. Окрім музики, він працює в дубляжі, створює розважальний контент і розвиває власні YouTube-проєкти. Серед них — формати про стосунки та спілкування, а також подкасти. 2026 року він почав розвивати футбольний проєкт.

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Окремою сторінкою його життя стало волонтерство після початку повномасштабного вторгнення. А влітку 2025 року Олійник несподівано зустрівся з Дантесом на сцені Atlas Festival. Колишні колеги виконали україномовну версію пісні «Дівчина Оля», чим потішили шанувальників дуету.

Володимир Дантес і Вадим Олійник

Тож Вадим не зник із професійного життя — радше змінив формат роботи. Сьогодні він поєднує творчість із медійними проєктами, дубляжем і спортом, не обмежуючись лише виступами на сцені.

Марія Яремчук

Марія Яремчук / © facebook.com/mashmashmash

Марія Яремчук стала широко відомою після участі в українському національному відборі на «Євробачення-2013». Уже наступного року вона представляла Україну на міжнародному конкурсі в Копенгагені, де посіла шосте місце з піснею Tick-Tock. Її кар’єра розвивалася стрімко, а участь у «Євробаченні» зробила співачку впізнаваною далеко за межами України.

Марія Яремчук / © ТСН.ua

Однак 2018 року Яремчук оголосила про паузу в концертній діяльності. Відтоді вона стала значно рідше з’являтися на публіці та майже не давала інтерв’ю. Причини відходу від активної сцени були пов’язані з її особистим рішенням і небажанням продовжувати кар’єру в колишньому форматі. Попри очікування прихильників, артистка не поспішала повертатися до регулярних виступів.

Це не означало, що Марія повністю відмовилася від творчості. Після початку повномасштабної війни вона випустила пісні «Щит і меч», «Вона» та «Дорога воїна». А 2023 року Яремчук знову з’явилася на великій сцені — під час фіналу «Євробачення» у Великій Британії, де Україну представляли в інтервал-акті.

Марія Яремчук / © instagram.com/m_yaremchuk

Ще одним важливим напрямком її роботи стало документальне кіно. Марія виступила продюсеркою фільму «Яремчук: Незрівнянний світ краси», присвяченого її батькові — легендарному співакові Назарію Яремчуку. Стрічка розповідає про його життя, творчість і внесок в українську музику та стала одним із найпомітніших українських документальних кінопроєктів 2024 року.

У 2026 році про Яремчук знову заговорили після інтерв’ю її кума Олександра Пономарьова. Артист розповів, що Марія нині пише тексти, і високо оцінив її поетичні роботи. Водночас він не зміг підтвердити, чи планує вона повернутися до концертної діяльності.

Марія Яремчук / © eurovision.tv

Брати Борисенки

Брати Борисенки / © instagram.com/p/CAAqWQknrRC

Олександр і Володимир Борисенки свого часу були одними з найвідоміших близнюків українського шоубізнесу. Вони здобули популярність завдяки участі у вокальному шоу, випускали пісні, виступали на концертах і мали чималу аудиторію прихильників. Їхній дует асоціювався з молодіжною попмузикою кінця 2000-х і початку 2010-х років.

Брати Борисенки / © Фото з соціальних мереж

Згодом брати відійшли від музичної кар’єри та почали будувати професійне життя в інших сферах. На відміну від багатьох колишніх учасників талант-шоу, вони не стали регулярно повертатися на телебачення чи підтримувати популярність за допомогою світських заходів. Саме тому інформації про них у медіа стало значно менше.

Брати Борисенки / © скриншот з відео

Однак обидва знайшли заняття, які відповідають їхнім нинішнім інтересам. Володимир Борисенко присвятив себе соціальній роботі та благодійності. Він розвиває проєкт «Жити назустріч», спрямований на допомогу ветеранам і їхню адаптацію до цивільного життя, а також долучається до благодійних ініціатив на підтримку українських військових.

Брати Борисенки / © instagram.com/voborysenko

Олександр натомість працює в креативній індустрії. Він займається дизайном, відеомонтажем і режисурою. Сам артист спростовував чутки про роботу в IT, наголошуючи, що його діяльність пов’язана саме з візуальним контентом і творчими проєктами.

У травні 2025 року брати знову привернули увагу публіки, коли з’явилися в сюжеті на телебаченні. Тоді вони розповіли, як змінилися за роки поза сценою та чим живуть нині.

Брати Борисенки / © скриншот з відео

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