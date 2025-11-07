Колишні друзі Повалій жорстко рознесли зрадницю, яка вихваляє Росію: "Завжди була гнилою"

Таїсія Повалій

Колишні друзі співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка вихваляє Росію, жорстко її рознесли і пригадали, якою вона була до війни.

Так, скандальна виконавиця наразі живе в РФ, де вже встигла отримати громадянство. Звичайно, аби показати свою прихильність і відданість режиму, артистка не соромиться підігрувати пропаганді та постійно видає маячню про Україну.

На один із таких викидів Повалій звернули увагу її колишні друзі, з якими вона товаришувала в Україні. Зокрема, продюсерка Анжела Норбоєва знає виконавицю від 1991 року. Вона у своєму Facebook говорить, що бачила всі трансформації Повалій. Змінюватися співачка почала, коли в її житті з'явився продюсер Ліхута. З приходом слави скандальна виконавиця почала заробляти чималі кошти, які й стали в неї на перше місце.

"Я знала і бачила всі її трансформації- від тітоньки в нутрієвому полушубку, з рудим посіченим волоссям, підв'язаним червоною хусткою. Ми платили їй 25 доларів, і вона стояла на беках на наших концертах. Потім з'явився Ліхута , Слов'янський базар, пластичні операції і Повалій - діва! Вона була зіркою в Україні! Її гонорари зашкалювали! А тепер - її спасла Росія! Мерзота!", - обурилась Норбоєва.

У коментарях під дописом продюсерки відізвалась інша приятелька Повалій – Жанна Савченко. Вони були знайомі від 1992 року. Савченко також підтверджує, що Повалій змінилася з появою в її житті Ігоря Ліхути. Коли до виконавиці прийшов успіх, це затьмарило її. Савченко натякнула, що та стала обирати, де їй просто більше заплатять. Врешті, як додає Жанна, Повалій "завжди була гнилою".

"Ми фактично дружили. Ходили в гості одна до одної. Потім в її житті з'явився Ліхута… Гран-прі на "Слов'янському базарі" та конкурсі їм. В. Івасюка. Кар'єра пішла вгору, а разом з нею пішло вгору і запаморочення від успіхів. І Тая покотилася вниз, якогось біса поперлася в політику, не вилазила з росії, говорила маячню про Майдан… Я не здивована її зраді. Вона завжди була гнилою зсередини", - говорить Савченко.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч розніс зрадницю Таїсію Повалій, яка підігрує пропаганді. Шоумен висміяв наративи, які просуває скандальна виконавиця.