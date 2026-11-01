Колишня Андрія Хливнюка закрутила роман зі старшим на 18 років російським олігархом Абрамовичем

Наталія Гоцій / © instagram.com/nataliiagotsii

Реклама

Колишня обраниця соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка — українська модель Наталія Гоцій — закрутила роман з російським бізнесменом Романом Абрамовичем.

Чутки про їхні стосунки ширились від 2023 року. Однак ані 42-річна модель, ані 60-річний бізнесмен не підтверджували ці плітки. Проте нещодавно парочка здійснила спільний вихід у світ.

Реклама

Роман Абрамович, а поруч із ним із короткою стрижкою Наталія Гоцій / © instagram.com/ruoxuaz

Вони разом відвідали International Art Festival, що відбувся у Баку, про що повідомляє Oxu.az. Парочку сфотографували папараці та опублікували відповідні світлини.

Реклама

Роман Абрамович, а поруч із ним із короткою стрижкою Наталія Гоцій / © instagram.com/ruoxuaz

До слова, Наталія Гоцій — українська модель. Раніше вона перебувала в шлюбі з бізнесменом Романом Ніжником, від якого народила двох синів — Спартака та Тамерлана. Також у Гоцій був короткотривалий роман з Андрієм Хливнюком, про який стало відомо 2021 року — вже після його завершення.

Що ж стосується Романа Абрамовича, то за його плечима три офіційних шлюби. Від другої дружини у бізнесмена є п’ятеро дітей. Третя дружина народила йому сина та доньку.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова розсекретила свої 6-річні стосунки. Також знаменитість здивувала, як завдяки духовному ритуалу зустріла кохання.

Новини партнерів