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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1317
Час на прочитання
1 хв

Колишня Бєднякова з їхніми двома дітьми повернулася до України та зустрілася із шоуменом

Зіркове сімейство проводить відпустку разом на відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Бєдняков з ексдружиною та донькою

Андрій Бєдняков з ексдружиною та донькою / © instagram.com/biedniakov

Українська акторка й блогерка Анастасія Коротка розповіла про своє повернення із США до України.

Так, у своєму фотоблогу Анастасія поділилася, що приїхала на відпочинок з дітьми на Батьківщину. Блогерка зізналася, що це було доволі непросто, адже їм довелося скласти все у п'ять валіз і подолати 11 годин в польоті, а також ще понад 5 годин  – у дорозі по Україні.

Анастасія Коротка з дітьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасія Коротка з дітьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

Врешті, Коротка дісталася з дітьми до комплексу відпочинку та зустрілася з колишнім чоловіком Андрієм Бєдняковим. Про це свідчить сторіз шоумена, де він проводить час разом з дітьми – сином Остапом і донькою Ксенією. Також зірка привіз родині домашнього улюбленця – собаку Буфу.

Діти Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої / © instagram.com/nastyakorotkaya

Діти Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої / © instagram.com/nastyakorotkaya

На який термін родина возз'єдналася – невідомо, але Анастасія вже встигла поділитися першими враженнями від рідної країни. Вона зазначила, що зовсім не відчула джетлагу та навіть має сили продовжувати займатися спортом: "У мене стільки енергії! Я 40 хв бігала й вже зробила все, що можна. Я просто кайфую".

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко висловилася про розлучення Бєднякових і зізналася, що їм написала після приголомшливої новини.

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