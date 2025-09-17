- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня дружина Андрія Пятова зізналась, про що шкодує в шлюбі з футболістом
Колишня спортсмена зізналася, що втратила у шлюбі, та розповіла про вибір старшої доньки.
Ексдружина колишнього воротаря збірної України Андрія Пятова — Юлія — відверто відповіла на особисті запитання.
У своєму Instagram вона розповіла, чого їй бракує після розлучення, а також прокоментувала рішення старшої доньки Дарії повернутися з Італії до України. Вона зізналася, що сумує за відчуттями спокою, довіри та безпеки, за надійною опорою, теплом і ніжністю. Саме цього найбільше бракує після завершення шлюбу з футболістом, який, за словами Юлії, визнає свою провину у краху стосунків.
"Я живу життя, у мене є обов’язки перед дітьми, але насамперед я залишаюся жінкою", — написала Юлія у сторіз.
Окрім того, жінка розповіла й про старшу доньку Дарію. Дівчина вирішила повернутися до України після життя в Італії. Вона зауважила, що зараз дівчина в пошуку роботи.
"Дарія повернулася, рішення було зваженим і погодженим із нами. Ми її підтримали, дали змогу самостійно ухвалити цей вибір і будемо поруч. Зараз вона у пошуках роботи", — пояснила Юлія.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Харлан відверто відповіла, чи планує весілля з коханим-італійцем. Спортсменка також розповіла, де мріє влаштувати святкування.