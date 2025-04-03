Колишня дружина Дзідзьо вагітна і показала помітно округлий животик

Дзідзьо з колишньою дружиною / © instagram.com/slavia_official

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Колишня дружина українського співака Дзідзьо — виконавиця SLAVIA — вагітна первістком.

Про майбутнє поповнення в родині артистка оголосила в оригінальний спосіб. SLAVIA випустила нову пісню, яка дістала назву "Дівка з перцем". Також артистка вже й встигла представити кліп на композицію. На відео на деяких кадрах співачка постає в червоній обтислій сукні та демонструє вже помітно округлий животик.

Цілком ймовірно, що після розлучення з чоловіком SLAVIA віднайшла своє щастя. Фани вже активно вітають співачку з майбутнім поповненням в родині. Утім, хто ж став батьком дитини — невідомо. Щоправда, в кліпі на пісню "Дівка з перцем" SLAVIA показує романтичну історію кохання із загадковим чоловіком. Цілком можливо, що він і став обранцем артистки.

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Зазначимо, SLAVIA, вона ж Ярослава Притула, від 2013 року перебувала в шлюбі з Дзідзьо. Однак 2021-го вони приголомшили новиною, що розлучаються. Відтоді колишні закохані ретельно приховують особисте життя. Утім, SLAVIA була більш говіркою на цю тему. Торік вона ділилася, що в особистому житті в неї все добре. Однак подробиць артистка не розкривала, аби не наврочити.

Нагадаємо, нещодавно ексучасниця Open Kids Ангеліна Романовська оголосила про вагітність. Артистка вже показала свій помітно округлий животик.