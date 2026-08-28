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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1946
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2 хв

Колишня дружина і діти Володимира Остапчука відреагували на нову вагітність його нинішньої

Дружина Володимира Остапчука вагітна. Колишня обраниця ведучого та їхні спільні діти відреагували на це.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Володимир Остапчук з Катериною Полтавською та Олена Войченко

Володимир Остапчук з Катериною Полтавською та Олена Войченко / © instagram.com/poka.tya

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука — Олена Войченко — відреагувала на нову вагітність його нинішньої.

Так, Катерина Полтавська при надії. Незабаром у Володимира Остапчука та його нинішньої дружини народиться друга спільна дитина. Перша обраниця шоумена, від якої в нього син та донька, відреагувала на майбутнє поповнення в родині її колишнього чоловіка.

Про це розповіла сама Катерина Полтавська в своєму Telegram-каналі. Зокрема, користувачі поцікавились, як відреагували діти Володимира Остапчука від першого шлюбу на те, що в них незабаром з’явиться брат чи сестра. На що Катерина Полтавська відповіла, що всі зраділи, в тому числі й Олена. Ба більше, вони навіть обговорювали з нею токсикоз. Тим часом старші діти Володимира Остапчука цікавились, хто і коли народиться, а також запитували про ім’я для майбутньої дитини.

Володимир Остапчук із вагітною дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Володимир Остапчук із вагітною дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

«Всі зраділи! І Еван, і Емілія, і Олена. З Оленою обговорювали токсикоз. А яка може бути реакція? Ну, як діти. Запитали, хто буде, коли, як назвемо», — ділиться Катерина Полтавська.

Зазначимо, Володимир Остапчук та Олена Войченко прожили в шлюбі від 2007-го до 2020 року. У колишнього подружжя є двоє спільних дітей — син Еван та донька Емілія.

Зараз ведучий перебуває в шлюбі з блогеркою Катериною Полтавською. У грудні 2024 року у пари народився спільний син Тимофій. Нещодавно подружжя оголосило про майбутнє поповнення в родині. Катерина Полтавська вже розсекретила свій термін вагітності.

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