Колишня дружина Остапчука розсекретила таємниці особистого життя після розлучення

Українська блогерка Христина Горняк, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, відверто розповіла про особисте життя після розлучення.

У своєму Instagram вона відповіла на запитання прихильників, які поцікавилися, що допомагає їй вірити у краще, якщо після розлучення тривалий час залишаєшся сама.

Христина зізналася, що уваги чоловіків у її житті достатньо, однак досі не зустріла того, з ким готова знову створити родину. Вона зазначила, що зараз ситуація з чоловіками "для стосунків" досить складна.

"Ну, я не одна, уваги багато, але не зустріла поки саме того, з ким готова знову будувати родину, бо вже знаю краще, як саме хочу, а як не хочу. Зараз із чоловіками для стосунків непросто", — написала вона.

За словами блогерки, знайомства відбуваються переважно природно — у повсякденних ситуаціях, наприклад, на вулиці, в магазині, на роботі чи в закладі.

Також Христина додала, що іноді сама може проявити ініціативу.

"Якщо мені треба, я можу подивитися так на нього, що він зрозуміє знак і підійде, можу й сама заговорити, для мене це не проблема", — зізналася блогерка.

