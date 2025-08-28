- Дата публікації
-
Категорія
Гламур
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня дружина Остапчука розсекретила таємниці особистого життя після розлучення
Вона поділилася своїм досвідом побудови стосунків.
Українська блогерка Христина Горняк, колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, відверто розповіла про особисте життя після розлучення.
У своєму Instagram вона відповіла на запитання прихильників, які поцікавилися, що допомагає їй вірити у краще, якщо після розлучення тривалий час залишаєшся сама.
Христина зізналася, що уваги чоловіків у її житті достатньо, однак досі не зустріла того, з ким готова знову створити родину. Вона зазначила, що зараз ситуація з чоловіками "для стосунків" досить складна.
"Ну, я не одна, уваги багато, але не зустріла поки саме того, з ким готова знову будувати родину, бо вже знаю краще, як саме хочу, а як не хочу. Зараз із чоловіками для стосунків непросто", — написала вона.
За словами блогерки, знайомства відбуваються переважно природно — у повсякденних ситуаціях, наприклад, на вулиці, в магазині, на роботі чи в закладі.
Також Христина додала, що іноді сама може проявити ініціативу.
"Якщо мені треба, я можу подивитися так на нього, що він зрозуміє знак і підійде, можу й сама заговорити, для мене це не проблема", — зізналася блогерка.
