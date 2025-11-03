ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Колишня дружина Сасанчина заговорила про зради музиканта й здивувала заявою про їхній шлюб

Колишні дотепер перебувають в офіційному шлюбі, хоча кожен знайшов собі нову кохану людину.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Іванна та Роман Сасанчині

Іванна та Роман Сасанчині / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Колишня дружина українського співака і переможця «Голосу країни» Романа Сасанчина зробила неочікуване зізнання про їхнє розлучення.

У фотоблогу Іванна чесно відповіла на чутки про зради у родині, які могли б стати причиною розриву. У відповіді блогерка спростувала цю інформацію зі свого боку, але водночас дорікнула на цю тему своєму ексчоловіку Роману. Цікаво, що раніше вона всіляко замовчувала це, але цього разу видала нову заяву. До того ж якщо раніше екси спілкувалися щонайменше про виховання спільної доньки, то зараз, за словами дівчини, вже ні.

«Я ніколи його не зраджувала на відмінну від… Нові стосунки я почала, коли ми розійшлися. Більше ми не спілкуємося. Він пропав трошки. Буває, розумію», — зазначила блогерка.

Іванна Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Іванна Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Крім того, Іванна здивувала зізнанням, що відповідно до документів вона з Романом досі офіційно одружена. Та навіть у такому випадку кожен з них почав активно влаштовувати особисте життя окремо одне від одного. Ба більше, Іванна та Роман вже навіть показували своїх нових партнерів в Instagram. Спочатку музикант поділився фото з поцілунками з новою дівчиною, а за ним й Іванна — вона зустріла кохання за кордоном й зізналася, що почала роман з українцем декілька тижнів тому у жовтні.

Іванна Сасанчина з донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Іванна Сасанчина з донькою / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Зазначимо, Роман Сасанчин та Іванна перебували в стосунках протягом шести років, з яких майже три — в шлюбі. Від вересня вони заявили, що йтимуть різними шляхами, але спільно виховуючи трирічну доньку Елізабет.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie