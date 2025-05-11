Колишня Джонні Деппа Ембер Герд народила двійнят та показала перше фото новонароджених

Ембер Герд / © instagram.com/amberheard

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Колишня дружина голлівудського актора Джонні Деппа – американська акторка Ембер Герд – повідомила про народження двійнят.

Радісною звісткою про поповнення у родині артистка поділилася у фотоблогу. Герд опублікувала фото новонароджених, де видніються їхні ніжки. У дописі вона розповіла, що народила 11 травня у символічне свято – День матері. Крім того, акторка розсекретила імена малюків. Так, сина вона назвала Оушеном, а донечку – Агнес. Хто став батьком дітей – Ембер досі ретельно приховує. Але від попередніх стосунків вона виховує ще одну старшу доньку від сурогатної матері Уну.

"День матері 2025 року назавжди залишиться в моїй пам’яті. Цього року я переповнена радістю, яку складно передати словами — я святкую створення тієї родини, про яку мріяла й до якої йшла роками. Сьогодні я офіційно ділюсь новиною: до нашої маленької спільноти Герд приєдналися двійнята. Моя донька Агнес і мій син Оушен наповнили моє життя турботами і любов’ю. Коли чотири роки тому я вперше стала мамою для маленької Уни, мій світ змінився назавжди. Тоді мені здавалося, що більше щастя вмістити неможливо. Але тепер це щастя помножене на три!" – розчулила ексдружина Деппа.

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Ембер Герд народила двійню / © www.instagram.com/amberheard

Зірка зізналася, що наважитися на вагітність хоч і було її мрією, але перед тим вона зіткнулася з проблемою зачаття. Тим не менш, у результаті свідома підготовка дозволила Ембер народити двох дітей та святкувати День матері у новому складі.

"Бути мамою, йти цим шляхом самостійно й за власними правилами — попри труднощі з фертильністю — стало для мене найглибшим і найвдячнішим досвідом у житті. Я безмежно вдячна за те, що мала змогу зробити цей вибір усвідомлено й відповідально. Усі мами, де б ви сьогодні не були й яким би шляхом не прийшли до материнства, моя родина-мрія святкує разом це із вами. З любов’ю назавжди", — додала акторка.