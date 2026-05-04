Гламур
183
2 хв

Колишня Остапчука подала на нього та його третю дружину заяву в поліцію: "На цьому не кінець"

Також Христина Горняк розсекретила зміну прізвища.

Віра Хмельницька
Володимир Остапчук та Христина Горняк

Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука —нотаріусиня Христина Горняк — подала проти нього та його обраниці, блогерки Катерини Полтавської, заяву до поліції.

Про це вона оголосила на YoTube-каналі "Топові зірки". Христина Горняк говорить, що колишній чоловік та його третя дружина паплюжили її професійну репутацію та порушували спокій. Спочатку вона захищалась у публічній площині, коли дала інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому розкрила подробиці про шлюб із Володимиром Остапчуком. А це ж Горняк вирішила діяти й в правовому полі. Вона разом із адвокатом подає заяву до поліції.

"Я працюю 16 років, у мене ідеальна репутація в роботі, я просто вирішила вийти і захистити себе. Я дуже ціную свою роботу, репутацію. Розповідати, що я якась не така, не така нотаріусиня, щось не знаю, не вмію або працю в якихось схемах – це для мене табу. Тому я вийшла і захищалась. На цьому не кінець! Я йду в юридичну площину захисту, зараз ми з моїм адвокатом подаємо до поліції за те, що мій спокій порушується", - говорить нотаріусиня.

Христина Горняк, Катерина Полтавська та Володимир Остапчук

До речі, Христина також заговорила про зміну прізвища. Після розлучення вона не стала в документах повертати своє дівоче, а залишилась Остапчук. Врешті, нотаріусиня вирішила змінити це. Тож, незабаром вона знову буде в документах Христиною Горняк.

Нагадаємо, а тим часом сам Володимир Остапчук та його третя дружина готуються до еміграції. Нещодавно Катерина Полтавська розкрила, коли їхня родина покине Україну та вирушить до Канади.

