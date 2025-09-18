ТСН у соціальних мережах

Колишня Остапчука заінтригувала новим романом й показалася із загадковим чоловіком

Христина Горняк потішила фанів своїм зізнанням.

Христина Горняк

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука — нотаріусиня та блогерка Христина Горняк — вперше за тривалий час висловилася про особисте життя.

В Instagram блогерка дала відповідь на найцікавіші запитання. І цього разу вона не оминула інтересу фанів до можливої появи коханого у її житті. Христина все ж не стала одразу розкривати всі карти, але зазначила, що її вигляд сам за себе все виказує. І додала, що не виключає того, що у майбутньому розкаже про це дещо більше, а поки ж просто насолоджується.

"Щойно буду готова поділитися своїми відчуттями усього, одразу дізнаєтеся. А поки, звичайно, ви можете спостерігати, як від мене випромінюється енергія та тепло", — написала Горняк.

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

Ба більше, інтригу ще більше посилює нещодавній допис нотаріусині, де вона ділилася фото з подорожі у Витачів, що під Києвом. Зокрема, серед низки фото уважні фани могли помітити, що на одному з кадрів поруч з Христиною засвітився загадковий чоловік. Проте блогерка зазнімкувала лише його та свої ноги на тлі мальовничого краєвиду.

"Інколи я дуже хочу все прискорити, забуваючи просто приймати і насолоджуватись моментом! Навіть не знаю, що і сказати, думаю, можна читати по обличчю! Якби я просвічувалась, як на рентгені, то можна було б помітити, як всередині я наповнююсь теплом і сяйвом…" — ділилася нещодавно блогерка.

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

Допис Христини Горняк / © instagram.com/kristygor

Нагадаємо, нещодавно Христина Горняк заявила про остаточну крапку у поділі майна з ексчоловіком, шоуменом Володимиром Остапчуком. Колишні виставили на продаж спільний будинок й показали його зсередини.

