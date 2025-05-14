Колишня P. Diddy в суді розкрила таємницю "білих вечірок" і шокувала, як він знущався з неї роками

P. Diddy та Кессі Вентура / © Associated Press

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Колишня дівчина американського репера P. Diddy, справжнє ім'я якого Шон Комбз, розкрила, що насправді відбувалося на так званих "білих вечірках", а також шокувала, як він роками знущався з неї.

Співачка Кессі Вентура дала проти виконавця свідчення в суді. Пара тривалий час перебувала в стосунках. Зокрема, вони зустрічалися від 2007-го до 2018 року. Вентура розповіла, що почала зіштовхуватися зі знущаннями ще у перші роки їхніх стосунків, передає CNN.

Зокрема, P. Diddy змушував дівчину займатися сексом з іншими чоловіками та брати участь в оргіях. Тим часом репер спостерігав за цим всім і знімав на відео. Вентура говорить, що між ними не було домовленостей, що процес фільмуватиметься. Співачка зізнається, що почувалася огидно. Вона не хотіла в цьому брати участі. Утім, спочатку Вентура терпіла витівки P. Diddy, адже була в нього закохаю. Згодом співачка почала боятися репера, адже той постійно її бив.

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"Він бив мене по голові, збивав мене з ніг, тягав мене, бив мене ногами, топтав мене по голові, якщо я лежала", - шокувала Вентура.

P. Diddy та Кессі Вентура / © Associated Press

Співачка говорить, що не могла просто піти. Вона стверджує, що P. Diddy повністю контролював її життя. Вентура зізнається, що постійно приймала наркотики, які до того ж їй давав репер. Таким чином, за словами співачки, вона приглушала свій душевний біль, адже почувалася огидною. Окрім того, коли P. Diddy змушував її займатися сексом з іншими чоловіка, Кессі стверджує, що теж була під дією психотропних речовин. Таким чином вона нібито могла тривалий час не спати.

"Я почувалася огидно. Я була принижена. У мене не було слів, щоб висловити тоді, наскільки жахливо я почувалася, і я не могла ні з ким про це поговорити", - говорить співачка.

Також Кессі Вентура привідкрила таємницю сумнозвісних "білих вечірок". Співачка говорить, що вони могли тривати до 72 годин. Присутні були під дією наркотичних речовин. Кессі додала, що там використовувалося чимало "дитячого масла". До слова, P. Diddy змушував дівчину під час статевих актів маститися ним.

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Нагадаємо, нещодавно працівник зі сфери ескорт-послуг розкрив жахливі подробиці секс-вечірок P. Diddy. Доньки репера, які були в залі суду, не витримали та покинули засідання.