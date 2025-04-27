Колишня Парфенюка розкрила, як вони після скандалу відсвяткували рочок доньки і що він їй подарував

Ілля Парфенюк та Сімбочка

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Екснаречена популярного співака Іллі Парфенюка, він же Parfeniuk, розповіла, як вони після публічного скандалу відсвяткували рочок доньки і що він подарував Софійці на день народження.

Колишні закохані після серйозних звинувачень в бік одне одного намагаються налагодити зв'язок. Звичайно ж, це заради їхньої спільної доньки. До речі, нещодавно Софійці виповнився рочок. У розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою Сімбочка розповіла, що не влаштовувала гучних вечірок. Натомість вона зібрала родину за одним столом. На святкуванні також був присутній й Ілля Парфенюк з батьками.

"Я вважаю, що в маленькому віці не доречно робити якісь масштабні свята, вона цього не запам'ятає. Я вирішила зібратися родиною. З мого боку – бабуся, дідусь, від Іллі – мама, тато. Якось разом посиділи. Вважаю, що поки що дитяче свято не є доречним. Вона це не запам'ятає", - поділилася блогерка.

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Ілля Парфенюк, Сімбочка та їхня донька / © instagram.com/simbochkka

Сімбочка також розповіла й про подарунки на рочок доньки. Вона як мама вручила Софійці чимало презентів. Тим часом Ілля Парфенюк подарував гойдалку, а от його батьки – пісочницю.

"Як мама я дуже багато чого їй купила, чесно, не пам'ятаю вже. Тато подарував гойдалку, бабуся пісочницю, багато іграшок, тут вони молодці", - розповіла Сімбочка.

Блогерка також зазначила, що в них з Парфенюком наразі непогані стосунки. Зокрема, вони налагодили контакт заради Софійки. У майбутньому блогерка сподівається, що домовиться з колишнім щодо спільної опіки над донькою. Наразі ж Софійка не залишається з батьком. Сімбочка говорить, що дівчинка ще занадто маленька, тож вона не може її відпускати.

Ілля Парфенюк та Сімбочка

"Вже якось налагоджуємо контакт, агресія спадає і все добре. Я вважаю, що будуть усні домовленості (щодо проведеного часу з дитиною – прим. ред.). Думаю, що скоро все буде добре. Просто, вона ще маленька, я не можу її віддавати. Моє серце розірветься, якщо я віддам її", - говорить блогерка.

Нагадаємо, Ілля Пафренюк та Сімбочка не змогли розійтися без скандалів. Співак заявляв, що колишня спеціально провокувала його на сварки, записувала все на відео та шантажувала потім це все оприлюднити. Тим часом Сімбочка стверджує, що страждала від насилля, щоправда, не фізичного, та принижень. До речі, після цього гучного скандалу реперка alyona alyona відмовилася виступати з Парфенюком на одній сцені.