Колишня помічниця Девіда Бекхема зробила нову заяву про їхній чотиримісячний роман

Девід та Вікторія Бекхеми і Ребекка Лус / © Associated Press

Реклама

Колишня коханка ексфутболіста збірної Англії Девіда Бекхема — Ребекка Лус — зробила нову заяву про їхній роман.

Жінка працювала помічницею спортсмена, коли той перейшов грати за ФК “Реал Мадрид” та переїхав жити до іспанської столиці, водночас його дружина ще з двома на той момент дітьми залишилася в Лондоні. Після завершення їхньої співпраці Ребекка заявила, що між ними був чотиримісячний роман. На проєкті 60 Minutes Australia, передає People, жінка стверджує, що ніколи про брехала про стосунки з Бекхемом і говорила лише правду. За її словами, вона була для футболіста тією людину, яку “ти першою бачиш вранці, коли прокидаєшся, та останньою, коли лягаєш спати”.

“Я дотримувалася правди. Я ніколи не перебільшувала. Я ніколи не брехала ні про що. Чому? Тому що я виступаю проти найсильнішої, найвпливовішої пари в ЗМІ, яка має всі гроші світу на найкращий піар, найкращих юристів. І все, що я мала на своєму боці, — це правда”, — стверджує Ребекка.

Реклама

Ребекка Лус / © Getty Images

Жінка переконана, що Девід Бекхем її звабив, а вона “потрапила на гачок”. Коли він її запросив до готелю, коли у місті не було Вікторії, то та не змогла йому відмовити. Роман пари нібито тривав чотири місяць, після чого Ребекка заскочила його в компанії моделі. Жінка пригадує, що їй тоді було боляче.

“Я потрапила на гачок. І потім ми були на святкуванні дня народження Роналду, і він пішов з цією моделлю. Для мене це була тяжка ніч”, — додала Ребекка.

Зазначимо, сам Девід Бекхем здебільшого не коментує звинувачень Ребекки Лус. Єдине, що він говорив, що історія про його роман на стороні не відповідає дійсності. Щоправда, на Netflix є чотирисерійна документальна стрічка “Бекхем”. У картині Вікторія та Девід тоді торкнулися теми ймовірної зради колишнього футболіста. Роману на стороні спортсмен не підтвердив, але визнав, що той період був тяжким в їхньому шлюбі.

Девід та Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Алхім шокувала зізнанням. Вона розповіла, що в неї був романом з одруженим “спиртовим” олігархом.