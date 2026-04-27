Колишня продюсерка Полякової подала заяву до поліції після гучних звинувачень: "Я боялася"

Оля Полякова, Розалія Романова / © instagram.com/rosalia_romanova

Колишня продюсерка співачки Олі Полякової — Ірина Ковальська, яка нині відома як Розалія Романова, шокувала продовженням скандалу із родиною зірки.

Так, у центрі опинилися події понад 20-річної давнини, які отримали новий розголос після резонансних заяв чоловіка артистки, бізнесмена Вадима Буряковського.

Романова працювала з Поляковою протягом 1999–2004 років, а її чоловік був концертним директором. За словами Буряковського в інтерв’ю Дмитру Гордону, саме він ініціював дострокове завершення співпраці, причому — із застосуванням сили. Зокрема, бізнесмен описував інцидент, під час якого нібито «ногами штовхав (чоловіка Розалії)» й той «в’їжджав у стіну й падав».

Після цього Романова вперше публічно прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що роками мовчала через страх, але тепер вирішила розповісти свою версію подій. Жінка в Instagram підтвердила факти жорстокого поводження та навіть звинуватила Буряковського у причетності до інвалідності свого чоловіка, яка згодом призвела до його смерті. За її словами, саме ці події зруйнували її життя.

Натомість Полякова різко відреагувала на звинувачення. Артистка назвала колишню продюсерку «брехухою, шантажеркою та аферисткою» і заперечила будь-який зв’язок її чоловіка з трагедією. Співачка наголосила, що смерть сталася через багато років після завершення їхньої співпраці, а нинішні заяви — це спроба тиску та шкоди репутації.

Відповідь Олі Полякової

Додатково Романову обурила нещодавня пісня Полякової з назвою «Вадік». Артистка присвятила хіт чоловіку зі згадками про його рішучість, сміливість та мужність. Композиція містить рядки про те, що «Вадік тягне мазу за базар і за базар ламає кості» і він — «останній екземпляр».

Це стало останньою краплею для Романової й вона звернулася до правоохоронців у Швейцарії, де нині проживає. Вона заявила, що надала всі наявні докази, зокрема скриншоти публічних висловлювань співачки.

«Мене багато разів запитували, чому я раніше не звернулася до суду і правоохоронних органів… Я відповідала, що боялася… І можливо, ви все ж таки зрозуміли, чого я боялася після пісень про „ламання кісток“ і „закатування в бетон“. Зараз я теж боюся… Я адекватна людина, і розумію, що інші люди — не змінюються… Але, Швейцарія — це дійсно правова держава і вона вміє захищати тих, за кого вона несе відповідальність», — написала Розалія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч чесно висловилася про Тіну Кароль та чому не бачить її своєю подругою.