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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1297
Час на прочитання
1 хв

Колишня Тищенка приголомшила кардинальним схудненням на 17 кг: фото до та після

Бізнесвумен розповіла, як їй вдалося досягти такого результату.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Алла Барановська

Алла Барановська / © instagram.com/allabonya

Ексдружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська захопила фото свого схуднення.

У фотоблогу Барановська поділилася, що за три роки значно змінила своє життя та схудла. Зокрема, втратила 17 кг і зараз її вага становить 55 кг на зріст 173. Блогерка опублікувала фото, який вигляд вона мала до та після схуднення й приголомшила результатом.

Алла Барановська до та після схуднення / © instagram.com/allabonya

Алла Барановська до та після схуднення / © instagram.com/allabonya

У дописі Алла пояснила, що досягла такої фігури шляхом збалансованого харчування. Проте все ж інколи руйнує правила та їсть все, що захоче. Вона привідкрила таємницю свого раціону й поділилася, що велике значення у ньому відіграє ранковий ритуал – смузі з овочів і фруктів.

"Спочатку я набрала 17 кг, потім почала вивчати, як працює наш організм. Я почала змінювати свої харчові звички поступово. Як схуднути і тримати вагу? Тільки системність. Ранкові смузі –чудова нова здорова звичка, яка обовʼязкова у моєму раціоні. Але я не на правильному харчуванні. Я їм усе, що потрібно організму, протягом дня, інколи можу і смажену картоплю. Смузі пʼю зранку, перед сніданком", - зазначила Барановська.

Нагадаємо, нещодавно у сина Миколи Тищенка та Алли Барановської був день народження. Бізнесвумен показала, як Давид зустріч своє 8-річчя.

Дата публікації
Кількість переглядів
1297
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