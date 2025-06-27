Колишня учасниця "Open Kids" вперше стала мамою та показала фото з донькою

Ангеліна Романовська народила доньку / © https://www.instagram.com/romanovska_22/

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Українська співачка Ангеліна Романовська, яка свого часу була учасницею дитячого гурту "Open Kids", повідомила про поповнення в родині.

Артистка народила донечку в США, де під час війни оселилася разом зі своїм коханим. Радісною звісткою Ангеліна поділилася в Instagram. Вона показала перші кадри з пологового. На зображеннях 24-річна зірка тримає на руках новонароджену та годує її у палаті.

"Ти тут. Наша донечка. Досі не можу повірити, що я стала мамою. Це була нелегка подорож, але Бог точно знав, коли ти повинна була з'явитися. Ти та, хто нам снилася. І тепер ти в мене на руках. Дякую, Господи, за цей безцінний дар", — довела до мурах Романовська.

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Ангеліна Романовська народила доньку / © https://www.instagram.com/romanovska_22/

Ангеліна Романовська народила доньку / © https://www.instagram.com/romanovska_22/

Більше подробиць виконавиця не стала розповідати. Але, тим не менш, новоспечену маму вже вітають у коментарях її ексколеги по сцені, а також прихильники.

"Ангелінко, вітаю вас! Нехай росте щаслива" – Маша Кондратенко

"Вітаю" – Юлія Гамалій

"Вітаю! Здоровʼя батькам та донечці!" – Ліза Костякіна

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Нагадаємо, нещодавно колега Лесі Нікітюк висловився про поповнення в її родині та як на зніманнях вона приховувала свою вагітність.