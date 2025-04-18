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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Колишня Узєлкова довела до сліз доньку сюрпризом на згадку про покійного батька

Марина втілила давню мрію Олівії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Марина Боржемська з донькою

Марина Боржемська з донькою / © instagram.com/uzelkova.marina

Колишня дружина В’ячеслава Узелкова, популярна фітнес-тренерка Марина Боржемська потішила доньку неочікуваним сюрпризом.

Так, 12-річна Олівія після смерті батька тривалий час хотіла мати щось на згадку про нього. Зіркова мама не могла оминути це увагою та втілила мрію донечки в реальність. Просто у машині вона вручила їй боксерські рукавички спортсмена, у яких він проводив бої. Тренерка зазначила, що їх В'ячеслав за життя віддавав на аукціон, але вони туди не потрапили. І тепер вони належать виключно Олівії.  

Донька Узєлкова після почутого та побаченого не змогла стримати сліз. Марина почала втішати донечку та наголосила, що тепер така символічна згадка про тата буде назавжди з нею.

Цей зворушливий момент зі зверненням Марина записала на відео та поділилася ним з фанам в Instagram: "Одна моя знайома дещо тобі передала. Вона сказала, що твій тато дав ці боксерські рукавички на аукціон. Але вони так і не були виставлені. І тому вона вирішила зробити тобі приємний сюрприз. Знаючи про твою мрію мати згадку про тата, вона передала дещо особливе. У цих боксерських рукавичках він виходив на змагання. Мрії здійснюються навіть крізь сльози".

Нагадаємо, нещодавно стала відома причина смерті американської акторки Мішель Трахтенберг. Судмедексперти провели токсикологічну експертизу. 

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