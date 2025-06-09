Колишня воїна Неліпи зробила заяву про непорозуміння з родичами загиблого і виплати: "Болісна тема"

Максим Неліпа

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Колишня дружина українського шоумена і військовослужбовця Максима Неліпи – Тома – висловилася про спілкування з родиною ексчоловіка, який загинув на війні.

Тома вперше за тривалий час розповіла, що про поховання Максима дізналася не від його родичів, а від друзів. Проте це не єдине, що її пригнітило. Зокрема, Тома говорить, що її обурило не так ставлення рідних загиблого до неї, як до дітей – сина Артема та доньки Маші. Адже, за її словами, брат Неліпи Андрій відмовився надавати їм жодну інформацію, неоднозначно аргументувавши таку позицію:

"Ніхто з них навіть не написав і не зателефонував Маші. Хоча там є і брат, і сестра двоюрідні. Я через друзів дізнавалася про поховання. Він (брат Максима Неліпи – прим. ред.) моєму сину надіслав, що не збирається надавати жодної інформації, а мені – що я ніхто. Але не розумію, чому Андрій так поводиться, тому що мій син до останнього тримався за нього. І коли моя донька у доньки Андрія попросила телефон бабусі, мами Макса, то та відповіла: "Навіщо?". Маша сказала: "У мене батько загинув, хочу з бабусею порозмовляти". І все", - розповіла Тома в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Крім того, колишня дружина Героя повідомила, що поки що їхня неповнолітня донька Маша виплати після загибелі тата не отримує. Тома зазначає, що процесу перешкоджають непорозуміння з родиною Неліпи.

"В нашому випадку (виплати мають отримати – прим. ред.) мама Макса та Маша, бо Артем вже повнолітній. Для мене це була болісна тема. Тому що моя мама мені про ці виплати сказала. Бо коли в брата Максима, Андрія, попросили дати інформацію про поховання, адже повинні ж бути якісь документи… Це ж і для дітей потрібно. Він відмовився і сказав, що хто я така. Це мене трохи засмутило", - пояснила Тома Неліпа.

Нагадаємо, нещодавно Тома Неліпа ділилася, якими був її останній діалог з військовослужбовцем Максимом Неліпою та яку обіцянку він дав своїй мамі.