Колишня зірки "Ліги сміху" Розового шокувала, як дізналася про його зраду, й спіймала на брехні

Віктор Розовий і його колишня дружина Ольга / © instagram.com/oliamerzlikina

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Український комік, зірка "Ліги Сміху" Віктор Розовий і його колишня дружина Ольга після розлучення розпалили публічний скандал.

Річ у тому, що нещодавно Віктор заперечив свої зради, в яких його звинувачувала ексобраниця й нібито через які вони розлучилися через рік шлюбу. До того ж він розсекретив, що з Ольгою уклав договір про утримання від будь-яких публічних обговорень їхнього колишнього подружнього життя.

Власне, про цей договір Ольга і вирішила нагадати Віктору особисто у формі офіційної заяви, яку надіслала зірці в месенджер. У документі вона застерегла його, що в разі подальшого роздмухування скандалу, вона вимушена буде застосувати відповідні дії.

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Допис колишньої дружини Віктора Розового Ольги / © instagram.com/oliamerzlikina

Тим не менш, сама блогерка все ж дала відповідь колишньому, який заперечив зради у їхній свого часу родині. Ольга натякнула, що зради тривали загалом протягом їхніх довгих стосунків ще до шлюбу. Водночас вона шокувала, що знайшла тому підтвердження саме після важкого поранення Розового на фронті, коли його речі передали їй.

"Відповідь на заяву про відсутність зрад. Для зради не потрібен шлюб. Достатньо бути разом майже десятиліття, будувати спільний побут та говорити про майбутнє разом. Дружині можна не зраджувати, звісно. А дівчині, партнерці, нареченій, виходить, що так. Дружинам віддають усі особисті речі після поранення. Разом з речима іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше", - пояснила Ольга.

Допис колишньої дружини Віктора Розового Ольги / © instagram.com/oliamerzlikina

Нагадаємо, нещодавно колишня Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренко також похизувалася змінами у житті та підписаним контрактом. Щоправда, у професії.