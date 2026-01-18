Колишній чоловік Шеннен Догерті оскаржує розлучення, оформлене за день до смерті акторки

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © Associated Press

Реклама

Навколо спадщини легендарної американської акторки Шеннен Догерті, зірки серіалів «Беверлі-Гіллз, 90210» та «Всі жінки — відьми», яка померла 2024 року, спалахує новий юридичний конфлікт.

Ексчоловік покійної зірки, фотограф Курт Ісварієнко, звернувся до суду з вимогою переглянути умови їхнього розлучення, яке було офіційно погоджене буквально за день до смерті акторки. Як повідомляє People, Ісварієнко наполягає, що фінальна угода про розірвання шлюбу була подана з порушеннями.

Зокрема, адвокати Курта стверджують, що документи нібито надійшли не до того суду, а отже, інстанція не мала права зобов’язувати його виконувати прописані умови. Більше того, сторона фотографа вважає, що після смерті Догерті судовий процес узагалі мав бути автоматично зупинений, а сама угода — не внесена до реєстру.

Реклама

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © instagram.com/theshando

Водночас представники спадкового фонду Догерті раніше заявляли про невиконання Ісварієнком низки фінансових пунктів угоди. Зокрема, йшлося про будинок акторки в Техасі орієнтовною вартістю 1,5 мільйона доларів, який мав бути проданий із подальшим розподілом коштів навпіл. За даними юристів, нерухомість так і не з’явилася на ринку.

Також, відповідно до умов розлучення, фотограф був зобов’язаний виплатити спадщині акторки 100 тисяч доларів за її частку в літаку Mooney M-20. Однак, за твердженням сторони Догерті, повна сума так і не була перерахована. Окремо Ісварієнку закидають відмову повернути особисті речі акторки, зокрема приватні фотографії.

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © Associated Press

У своїй новій судовій заяві ексчоловік акторки також поставив під сумнів повноваження керівника трастового фонду Шеннен Догерті представляти інтереси її спадщини в суді.

До слова, Шеннен Догерті ініціювала розлучення 2023 року після 11 років шлюбу. Остаточні домовленості сторони підписали у липні 2024-го — за одну добу до того, як акторка померла після багаторічної боротьби з онкологією. Раніше ж стало відомо, що розлучення для Догерті було вимушеним кроком. Зі слів акторки, вона дізналася про зраду чоловіка незадовго до складної операції з видалення пухлини мозку. Як розповідала Шеннен, на той момент їхній шлюб фактично вже припинив існування, а офіційний розрив лише зафіксував давно завершені стосунки.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно співак Хуліо Іглесіас відповів на серйозні звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях з боку жінок, які подали до суду.