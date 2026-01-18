ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
2 хв

Колишній чоловік Шеннен Догерті оскаржує розлучення, оформлене за день до смерті акторки

Зірка пішла з життя понад рік тому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © Associated Press

Навколо спадщини легендарної американської акторки Шеннен Догерті, зірки серіалів «Беверлі-Гіллз, 90210» та «Всі жінки — відьми», яка померла 2024 року, спалахує новий юридичний конфлікт.

Ексчоловік покійної зірки, фотограф Курт Ісварієнко, звернувся до суду з вимогою переглянути умови їхнього розлучення, яке було офіційно погоджене буквально за день до смерті акторки. Як повідомляє People, Ісварієнко наполягає, що фінальна угода про розірвання шлюбу була подана з порушеннями.

Зокрема, адвокати Курта стверджують, що документи нібито надійшли не до того суду, а отже, інстанція не мала права зобов’язувати його виконувати прописані умови. Більше того, сторона фотографа вважає, що після смерті Догерті судовий процес узагалі мав бути автоматично зупинений, а сама угода — не внесена до реєстру.

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © instagram.com/theshando

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © instagram.com/theshando

Водночас представники спадкового фонду Догерті раніше заявляли про невиконання Ісварієнком низки фінансових пунктів угоди. Зокрема, йшлося про будинок акторки в Техасі орієнтовною вартістю 1,5 мільйона доларів, який мав бути проданий із подальшим розподілом коштів навпіл. За даними юристів, нерухомість так і не з’явилася на ринку.

Також, відповідно до умов розлучення, фотограф був зобов’язаний виплатити спадщині акторки 100 тисяч доларів за її частку в літаку Mooney M-20. Однак, за твердженням сторони Догерті, повна сума так і не була перерахована. Окремо Ісварієнку закидають відмову повернути особисті речі акторки, зокрема приватні фотографії.

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © Associated Press

Шеннен Догерті та Курт Ісварієнко / © Associated Press

У своїй новій судовій заяві ексчоловік акторки також поставив під сумнів повноваження керівника трастового фонду Шеннен Догерті представляти інтереси її спадщини в суді.

До слова, Шеннен Догерті ініціювала розлучення 2023 року після 11 років шлюбу. Остаточні домовленості сторони підписали у липні 2024-го — за одну добу до того, як акторка померла після багаторічної боротьби з онкологією. Раніше ж стало відомо, що розлучення для Догерті було вимушеним кроком. Зі слів акторки, вона дізналася про зраду чоловіка незадовго до складної операції з видалення пухлини мозку. Як розповідала Шеннен, на той момент їхній шлюб фактично вже припинив існування, а офіційний розрив лише зафіксував давно завершені стосунки.

Нагадаємо, нещодавно співак Хуліо Іглесіас відповів на серйозні звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях з боку жінок, які подали до суду.

Дата публікації
Кількість переглядів
561
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie