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Колишній концертний директор Софії Ротару розкрив правду про місцеперебування співачки під час війни
Рідні артистки стверджують, що вона перебуває в Україні. Проте в її колишнього концертного директора інша версія.
Колишній концертний директор співачки Софії Ротару — керівник «Хору Верьовки» Ігор Курилів — розкрив правду про її місцеперебування під час війни в Україні.
Знаменитості разом співпрацювали від 1995-го до 2016 року, поки їхні шляхи остаточно не розійшлися. Ігор Курилів в інтерв’ю "Главкому" говорить, що відтоді вони вкрай рідко спілкуються. Тим не менш, він вітає співачку з днем народження. Хоча торік став винятком, оскільки Ротару перебувала за кордоном, а саме на Сицилії.
«Зазвичай вітаю, але з минулим днем народження не вітав, бо її не було в Україні. Хоча з Аурікою (сестра Софії Ротару — прим. ред) ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області — прим. ред.), а вона тим часом на Сицилії», — говорить її колишній концертний директор.
Ігор Курилів натякнув, що Софія Ротару періодично перебуває то в Україні, то за кордоном. У будинку під Києвом артистка теж буває. До речі, концертний директор пригадує, що співачка свого часу пропонувала й йому оселитися поруч, але він відмовився.
«Так (буває в будинку під Києвом — прим. ред), Соня мені казала: „Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати…“. Але я відмовився», — пригадує Курилів.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності. Знаменитість не дає жодних коментарів та не публікує свої фото. Проте нещодавно артистка зробила виняток. Співачка показалась у центрі Києва та щемливо висловилась про столицю.