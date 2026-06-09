ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
2 хв

Колишній концертний директор Софії Ротару розкрив правду про місцеперебування співачки під час війни

Рідні артистки стверджують, що вона перебуває в Україні. Проте в її колишнього концертного директора інша версія.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Колишній концертний директор співачки Софії Ротару — керівник «Хору Верьовки» Ігор Курилів — розкрив правду про її місцеперебування під час війни в Україні.

Знаменитості разом співпрацювали від 1995-го до 2016 року, поки їхні шляхи остаточно не розійшлися. Ігор Курилів в інтерв’ю "Главкому" говорить, що відтоді вони вкрай рідко спілкуються. Тим не менш, він вітає співачку з днем народження. Хоча торік став винятком, оскільки Ротару перебувала за кордоном, а саме на Сицилії.

«Зазвичай вітаю, але з минулим днем народження не вітав, бо її не було в Україні. Хоча з Аурікою (сестра Софії Ротару — прим. ред) ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області — прим. ред.), а вона тим часом на Сицилії», — говорить її колишній концертний директор.

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Ігор Курилів натякнув, що Софія Ротару періодично перебуває то в Україні, то за кордоном. У будинку під Києвом артистка теж буває. До речі, концертний директор пригадує, що співачка свого часу пропонувала й йому оселитися поруч, але він відмовився.

«Так (буває в будинку під Києвом — прим. ред), Соня мені казала: „Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати…“. Але я відмовився», — пригадує Курилів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності. Знаменитість не дає жодних коментарів та не публікує свої фото. Проте нещодавно артистка зробила виняток. Співачка показалась у центрі Києва та щемливо висловилась про столицю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
422
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie