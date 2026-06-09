Колишній концертний директор Софії Ротару розкрив правду про місцеперебування співачки під час війни

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

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Колишній концертний директор співачки Софії Ротару — керівник «Хору Верьовки» Ігор Курилів — розкрив правду про її місцеперебування під час війни в Україні.

Знаменитості разом співпрацювали від 1995-го до 2016 року, поки їхні шляхи остаточно не розійшлися. Ігор Курилів в інтерв’ю "Главкому" говорить, що відтоді вони вкрай рідко спілкуються. Тим не менш, він вітає співачку з днем народження. Хоча торік став винятком, оскільки Ротару перебувала за кордоном, а саме на Сицилії.

«Зазвичай вітаю, але з минулим днем народження не вітав, бо її не було в Україні. Хоча з Аурікою (сестра Софії Ротару — прим. ред) ми спілкуємося, і вона каже, що Соня в Маршинцях (село в Чернівецькій області — прим. ред.), а вона тим часом на Сицилії», — говорить її колишній концертний директор.

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Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Ігор Курилів натякнув, що Софія Ротару періодично перебуває то в Україні, то за кордоном. У будинку під Києвом артистка теж буває. До речі, концертний директор пригадує, що співачка свого часу пропонувала й йому оселитися поруч, але він відмовився.

«Так (буває в будинку під Києвом — прим. ред), Соня мені казала: „Я і тобі тут будиночок побудую. Будеш качок, гусей вирощувати…“. Але я відмовився», — пригадує Курилів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару уникає публічності. Знаменитість не дає жодних коментарів та не публікує свої фото. Проте нещодавно артистка зробила виняток. Співачка показалась у центрі Києва та щемливо висловилась про столицю.

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