Колишній наречений Меган Фокс показався з їхньою двомісячною донькою та розсекретив її ім'я

Меган Фокс і Machine Gun Kelly / © instagram.com/meganfox

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Американський репер Machine Gun Kelly, справжнє ім’я якого Колсон Бейкер, вперше розкрив ім’я своєї донечки від зіркової акторки та моделі Меган Фокс.

У новій публікації в Instagram артист поділився зворушливими кадрами з дитиною та офіційно заявив, що малечу назвали Сагою Блейд Фокс-Бейкер. На знімках двомісячна Сага грається у кріслі-гойдалці, а батько розважає її грою на гітарі. Щоправда, обличчя дитини подружжя, як і раніше, вирішило не показувати публіці, зберігаючи її приватність. Крім того, у своїй публікацій Колсон звернувся до колишньої нареченої й подякував їй за народження дитини.

Machine Gun Kelly з донькою від Меган Фокс / © instagram.com/machinegunkelly

"Сага Блейд Фокс-Бейкер. Дякую за найкращий подарунок, Меган Фокс", — зворушливо написав репер.

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Зазначимо, Меган Фокс заручилася з репером на початку 2022 року. Проте зіркова парочка все ж розпалася незадовго після того, як модель повідомила, що чекає від нареченого на свою четверту дитину наприкінці 2024 року До слова, для неї та Колсона Бейкера донька Сага Блейд, яка народилася наприкінці березня, стала першою спільною дитиною. Та навіть після розставання вони продовжують виховувати дівчинку разом.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина шоумена Андрія Бєднякова показала їхніх двох дітей і як вони прилетіли назад до України до батька.