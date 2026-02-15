Колишній наречений MELOVIN натякнув на причини розриву й шокував заявою: "Почувався винним"

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/zlotia_p

Колишній наречений співака MELOVIN – військовий Петро – вперше відверто висловився про розставання з артистом і приголомшив особистими зізнаннями.

Як відомо, пара повідомила про розрив у День святого Валентина. Співак тоді зняв обручку та подякував ексобранцю за «досвід». Тепер свою правду розповів і Петро. У своєму Instagram військовий зізнався, що в стосунках часто «жертвував собою заради кохання» й роками жив із відчуттям провини. За його словами, коріння цієї проблеми — у дитинстві.

«Все моє дитинство робили так, щоб я відчував провину й потім вони тягнули мене за ниточки, коли їм вигідно. Бо знають, що Петро добрий і пробачить. Потім я почав будувати такі ж стосунки, в яких я почувався винним. І знаєте, дякую за досвід, ідіть на **й. Любіть себе, завжди ставте себе на перше місце. А кохання не повинно брати першу сходинку — це має бути доповненням. Родичі не повинні бути на першому плані вашого життя. Робота теж не повинна бути на першому місці, а ви!» — приголомшив зізнанням військовий.

Сториз колишнього нареченого MELOVIN / © instagram.com/zlotia_p

Втім, ще боліснішими стали зізнання захисника про пережиті травми. Петро розповів, що з дитинства почувався самотнім, приховував біль за усмішкою та навіть пережив сексуальне насильство у 12 років. Тож у майбутньому це породило чимало проблем.

«Скільки разів я міг закінчити це життя, але не здавався. Те, що завжди усміхаюсь, не означає, що все добре. Я з дитинства навчився вдягати цю маску. І знаєте, це х***ва справа, бо цей тягар важко нести. У школі наді мною ржали, бо поруч не було батьків. Мама працювала, як кінь, але це не знімає з неї відповідальності. У 12 років мене зґвалтував нетверезий чоловік. Після того я навчився це приховувати. Мені близькі родичі бажають смерті. І я це прийняв. Чи боляче мені? Так. Але це не моя відповідальність. Підіймаю все задля того, щоб ви розуміли, що треба любити себе», — написав Петро.

Сториз колишнього нареченого MELOVIN / © instagram.com/zlotia_p

