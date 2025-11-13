Колишній піарник The Hardkiss після розірвання 12-річної співпраці судитиметься з гуртом

Гурт The Hardkiss і Єгор Кір'янов / © instagram.com/egor.kiryanov

Піар-менеджер гурту The Hardkiss Єгор Кір’янов після звільнення судитиметься з музичним колективом через борг.

Так, ще у січні цього року Єгор повідомив, що більше не співпрацює з музикантами. Тоді у своєму дописі у фотоблогу він зазначив, що був у команді The Hardkiss майже від початку їхнього створення — понад 12 років. Та все ж тоді вирішив піти з колективу, не назвавши причин публічно. Водночас висловив усім подяку за такий кар’єрний ріст.

Та все виявилося не так просто, як здавалося. Через майже рік Кір’янов на своїй сторінці в Instagram зробив неочікувану заяву. У сториз він написав, що The Hardkiss після його звільнення досі не виплатили йому належної частини гонорару. З цією проблемою він звернувся до солістки Юлії Саніної у приватні повідомлення, скриншот яких оприлюднив.

Сториз Єгора Кір’янова / © instagram.com/egor.kiryanov

Своєю чергою, співачка вступила в діалог та пояснила позицію. Юлія у відповідь на обвинувачення Єгора зауважила, що гурт не виплатив йому гроші через нібито невиконання частини обов’язків і розрив співпраці під час проєкту. Артистка у грубій формі додала, що це наробило колективу чимало клопотів. У результаті Саніна заблокувала колишнього піарника й пригрозила судом, аби вирішити всі спірні питання в правовому полі. Єгор на таку пропозицію погодився.

«Юлія Саніна, Бебко, Головань, до зустрічі в суді», — підсумував Кір’янов.

