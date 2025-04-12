Колишній редактор КВК Чивурін зізнався, з ким із популярних російських гумористів підтримує зв'язок

Андрій Чивурін

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Український редактор "Ліги Сміху", капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін, який раніше коментував смерть ведучого Олександра Маслякова, назвав ім'я відомого російського гумориста, з яким підтримує зв'язок.

Знаменитість зізнається, що під час повномасштабного вторгнення з більшістю гравців з КВК розірвав стосунки через позицію. Щоправда, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" сценарист чесно відповів, що не цурається проукраїнських коміків з РФ. Зокрема, Чивурін товаришує з Семеном Слєпаковим.

"Продовжую спілкування з Сєнєю Слєпаковим. Людина, яка виїхала, яка своєю творчістю доводить, що в нього все нормально з головою, що він реально дивиться на цю війну. Я поважаю його громадську позицію", — зазначив редактор.

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Семен Слєпаков

Водночас сценарист говорить, що період КВК подарував йому чимало друзів, які зараз воюють або волонтерять. Андрій також пояснив, з якою категорією росіян товаришує:

"Я вдячний цій грі за те, що в мене залишились друзі, у яких все нормально з головою, які абсолютно адекватно оцінюють цю ситуацію. Більшість цих друзів проживає в Україні. Є друзі за кордоном, є навіть друзі, які зараз в Росії, але я до них ставлюся добре, тому що знаю, що вони думають. Я вдячний тому, що ті хлопці з моєї команди, які помолодше мене, зараз у війську. Дуже пишаюся Глібом Тимошенко (випускник "ХАІ" — прим. ред.), який з першого року повномасштабного вторгнення досі на війні. Більша частина моєї команди волонтерить", — додав редактор.

Гліб Тимошенко

Нагадаємо, нещодавно Андрій Чивурін відверто розповів про позицію російського музиканта Андрія Макаревича та як він допомагав Україні під час війни.