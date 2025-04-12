ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
2 хв

Колишній редактор КВК Чивурін зізнався, з ким із популярних російських гумористів підтримує зв'язок

Сценарист пояснив свою позицію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Чивурін

Андрій Чивурін

Український редактор "Ліги Сміху", капітан команди КВК "ХАІ" і сценарист Андрій Чивурін, який раніше коментував смерть ведучого Олександра Маслякова, назвав ім'я відомого російського гумориста, з яким підтримує зв'язок.

Знаменитість зізнається, що під час повномасштабного вторгнення з більшістю гравців з КВК розірвав стосунки через позицію. Щоправда, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" сценарист чесно відповів, що не цурається проукраїнських коміків з РФ. Зокрема, Чивурін товаришує з Семеном Слєпаковим.

"Продовжую спілкування з Сєнєю Слєпаковим. Людина, яка виїхала, яка своєю творчістю доводить, що в нього все нормально з головою, що він реально дивиться на цю війну. Я поважаю його громадську позицію", — зазначив редактор.

Семен Слєпаков

Семен Слєпаков

Водночас сценарист говорить, що період КВК подарував йому чимало друзів, які зараз воюють або волонтерять. Андрій також пояснив, з якою категорією росіян товаришує:

"Я вдячний цій грі за те, що в мене залишились друзі, у яких все нормально з головою, які абсолютно адекватно оцінюють цю ситуацію. Більшість цих друзів проживає в Україні. Є друзі за кордоном, є навіть друзі, які зараз в Росії, але я до них ставлюся добре, тому що знаю, що вони думають. Я вдячний тому, що ті хлопці з моєї команди, які помолодше мене, зараз у війську. Дуже пишаюся Глібом Тимошенко (випускник "ХАІ" — прим. ред.), який з першого року повномасштабного вторгнення досі на війні. Більша частина моєї команди волонтерить", — додав редактор.

Гліб Тимошенко

Гліб Тимошенко

Нагадаємо, нещодавно Андрій Чивурін відверто розповів про позицію російського музиканта Андрія Макаревича та як він допомагав Україні під час війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
499
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie