Колишній Трінчер закрутив роман з відомою блогеркою та нарвався на хейт через їхні розваги

Олександр Волошин

Скандальний блогер Олександр Волошин, який під час повномасштабної війни виїхав за кордон, повідомив про зміни в особистому житті.

Так, Волошин у фотоблогу показав свою нову обраницю. Нею стала модель OnlyFans та блогерка Аліна Миронець, яка торік розійшлася зі співаком OSTROVSKYI. Закохані разом подорожують за кордоном і, судячи зі сторіз, вона вже знайома з родиною Олександра. Крім того, блогер тішить нову кохану розкішними подарунками за декілька тисяч євро.

Волошин зізнався, що насправді вже був готовий поставити крапку у пошуку кохання, але Аліна змінила філософію його життя. Він додає, що закрутив роман після усвідомлення, що має з блогеркою багато спільного.

"Я відпустив стосунки! Прийняв те, що буду все життя сам! І в момент коли прийняв, зʼявилась вона. Зʼявилась людина, яка пройшла те саме лайно, що пройшов і я. Людина, в якої майже ті самі страхи що і у мене. Я не хотів розказувати, але с*ка, не можу. Хочеться всьому світу кричати: станьте на свій шлях і Бог вам дасть те, на що ви заслуговуєте. І вам може здатись, що я закохався в зовнішність, але... Знали б ви, що у цієї людини всередині. Кожного дня вона вчить мене любити себе, любити життя і бути собою. Кожен день вона нагадує мені про те, хто я є", — зізнався блогер-втікач.

Щоправда, нещодавно юзерів у Мережі здивувала присутність парочки на концерті Макса Коржа у Варшаві. Олександр у сторіз показав, як разом з Миронець підспівує під російськомовні хіти артиста, і розлютив українців. Блогера звинуватили у неоднозначній позиції, адже він підтримує артиста з Білорусі, який хоч і засудив війну в Україні, але досі не скасував майбутніх концертів у РФ. Тим не менш, Корж публічно під час виступу закликав "зупинити війну”.

