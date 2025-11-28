Команду Ірини Федишин обшукали на кордоні й вилучили лоти для ЗСУ: співачка й чоловік зробили заяву

Ірина Федишин з чоловіком / © instagram.com/irynafedyshyn

Чоловік та продюсер української співачки Ірини Федишин — Віталій Човник — розповів про проблеми на кордоні під час перевезення лотів для благодійних аукціонів на підтримку ЗСУ.

Так, подружжя розпочало свій концертний благодійний тур і нещодавно вилетіло з України. Аби зібрати ще більше коштів для української армії команда з собою взяла низку символічних сувенірів для аукціонів. Більшість з них була з місць бойових дій, а деякі передавалася «героїчними способами» навіть із Криму. Віталій у фотоблогу пояснив, що такі предмети як гільзи та кулі були порізані, закріплені на дереві та оформлені як сувеніри, тож не становили небезпеки.

Однак, за словами Човника, 27 листопада українські прикордонники не дозволили вивезти більшість благодійних лотів, хоча всі документи були оформлені правильно. Чоловік Федишин зізнався, що після тригодинної ретельної перевірки автобусів частину сувенірів довелося лишити на кордоні. І все це після намагань пояснити, що кожен предмет мав вагоме значення для збору коштів.

Сториз Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Водночас продюсер порівняв службу прикордонників України та Польщі. За словами Віталія, польські прикордонники були менш прискіпливими і після роз’яснень вони порозумілися та дозволили перетин кордону без проблем і вилучення сувенірів. Незважаючи на труднощі, команда артистки не зупинилася й наголосила, що продовжує працювати на благо України.

«Дуже була важка дорога до Варшави. Ледве встигли на літак. Вперше так довго проходила український кордон, а поляки подивилися, що українці нас тримали три години на кордоні, і собі почали до нас пильний огляд. Відправили наші два буси на яму. Ще такого детального огляду не проходила ніколи. Навіть взуття змусили зняти. А українські прикордонники вилучили у нас частину лотів. Поляки, до речі, претензій до лотів не мали, просто провели детальний огляд всіх речей. Але вже як є. Головне, що встигли і вже вилітаємо», — повідомила співачка в Instagram.

Сториз Ірини Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Своєю чергою прикордонники поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно співак SadSvit повідомив про повернення до України з-за кордону і анонсував нові концерти.