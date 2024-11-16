Команду відомої української співачки мобілізували просто перед концертом

Українська співачка Оля Цибульська заявила про мобілізацію частини її музичного колективу.

Зокрема, мова йде про музикантів, з яким виконавиця вирушила на гастролі Україною. Так, артистка з командою мала виступити на Рівненщині, однак втілити задумане не вдалося. У своєму фотоблогу Цибульська розповіла, що на в'їзді у місто Вараш чоловіків-музикантів забрали до ТЦК, вручивши перед тим повістки. У результаті співачка скасувала запланований на 16 листопада концерт і перепросила у своїх шанувальників.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Вараш, за декілька годин до концерту стою на сходах одного з ваших готелей. Без мейкапу і зачіски, бо концерту не буде. Хлопців-музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас на концерті, їм вручили повістки та мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це, напевно, не те, за чим ви прийшли. Дякую вам за розуміння", - повідомила Оля у сторіз.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська з сином виїздила за кордон, щоб здійснити мрію. Артистка вже розповіла, що саме вона зробила у теплій країні.

Читайте також: