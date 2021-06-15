Комаров у день народження колеги Дмитрієва захопив кумедними фото іменинника з мандрівок

Мандрівник привітав оператора шоу "Світ навиворіт".

Головний мандрівник країни Дмитро Комаров поділився ексклюзивними фото зі знімань шоу "Світ навиворіт".

Таким чином він привітав з днем народження свого друга і колегу Олександра Дмитрієва.

"Людина, очима якої ви понад 10 років бачите "Світ навиворіт". Чудовий оператор, суперпрофі, але головне - чолов'яга! Сані можна довірити будь яке питання, він ніколи не зрадить і не обдурить. Зразок спокою, адекватності, сили, мужності і витривалості. Людина, яка гідна тільки найкращого! Привітаймо Сашу Дмитрієва! УРА", - написав у своєму Instagram Дмитро Комаров.

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У своїх stories Дмитро Комаров показав найяскравіші кадри зі знімань проєкту, які демонструють, в яких екстремальних умовах Дмитрієву вдавалося знімати випуски "Світ навиворіт".

instagram.com/komarovmir

Не обійшлося і без гумору, наприклад, фото Олександра в смішному костюмі під час карнавалу в Ріо.

instagram.com/komarovmir

Також Дмитро показав, як іменинник їхав у багажному відділенні на знімання.

instagram.com/komarovmir

Нагадаємо, днями дружина Комарова в обтислій сукні приголомшила витонченою фігурою. Саша Кучеренко захопила новим образом.

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