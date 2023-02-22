Комаров вперше показав установку IRIS-T, яка ефективно збиває ворожі повітряні цілі

Ведучий Дмитро Комаров продовжує знайомити глядачів з героями свого авторського документального проєкту "Рік" про 365 днів повномасштабної російської агресії.

Цього разу у своєму Telegram-каналі журналіст оприлюднив фрагмент інтерв'ю з командувачем повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенантом, героєм України Миколою Миколайовичем Олещуком.

"Людина, яка охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет. Генерал покаже установку IRIS-T, що ефективно збиває ворожі повітряні цілі", - анонсував Комаров.

У відео Олещук розповів Комарову, що з 51-ї ракети, які були випущені зенітно-ракетним комплексом IRIS-T, – всі прийшли в ціль. Саме цю установку Комаров вперше покаже у своєму документальному проєкті "Рік".

Зазначимо, що до проєкту увійдуть репортажі Комарова з гарячих точок, рідкісні кадри з щойно деокупованих міст та ексклюзивні інтерв'ю з тими, чиїми руками та розумом створюється наша історія і майбутня перемога. Усі кадри та озвучені факти, які увійдуть до проєкту, погоджені із військовим керівництвом країни.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров у проєкті "Рік" анонсував інтерв'ю з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Він розповів ведучому, що за чотири доби до вторгнення російський банк в Україні скупив всю готівку за максимальним курсом.

Прем'єра проекту Дмитра Комарова "Рік" відбудеться 24 лютого о 20:15 на каналі "1+1 Україна".

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