Коментатор "Євробачення-2022" Тімур Мірошниченко розплакався, оголошуючи перемогу України

Щойно в Турині, Італія закінчився грандфінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2022", у якому беззаперечну перемогу здобула Україна.

Цьогоріч, як і минулі роки, ведучий шоу "Твій День" Тімур Мірошниченко, вже традиційно, став голосом "Євробачення" в Україні. Він, до речі, коментував фінал з бомбосховища.

Оголошуючи перемогу України, яку представляв гурт Kalush Orchestra, Мірошниченко не стримав емоції і розплакався.

"Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті. ЗСУ – ця перемога для вас. Для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна!!!" – говорить Мірошниченко крізь сльози.

Також ведучий зазначив, що ця перемога для нас зараз дуже важлива і закликав українців реагувати і не стримувати своїх емоцій. "Хочете плакати – плачте, хочете стрибати – стрибайте! Ось цей момент", - говорить Тімур.

Зазначимо, що у фіналі Україна отримала найвищий бал за глядацьким голосуванням від 28 з 40 країн-учасниць. У загальному підсумку у сумі балів від глядачів та журі Kalush Orchestra отримав 631 бал, на другому місці опинилася Велика Британія з сумою балів 466, трійку лідерів закриває Іспанія із балами – 459.

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