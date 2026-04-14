ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

Комік Артур Петров загинув на війні: де і коли відбудеться прощання з ним

Артур Петров 18 березня загинув на війні. Стала відома дата та місце прощання з ним.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Артур Петров

Артур Петров

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з українським гумористом Артуром Петровим, який 18 березня загинув на війні.

Життя коміка обірвалося 18 березня. У "Підпільному стендапі", учасником якого був Артур Петров, розкрили дату та місце прощання з ним. Гумориста проведуть в останню путь 18 квітня. Прощання з коміком розпочнеться о 11:00 на Майдані Незалежності біля Монументу. Воно триватиме до 12:30. О 14:00 відбудеться прощання з почестями, після чого церемонія поховання.

"Ми досі не можемо повністю прийняти цю втрату. Але хочемо, щоб кожен, хто знав Артура, хто сміявся разом із ним, мав змогу сказати йому "дякую" і попрощатися. Просимо приносити живі квіти. Дякуємо тобі за все, Артуре. Пам'ятаємо", - йдеться в повідомленні "Підпільного стендапу".

Відома дата і місце прощання з загиблим на війні Артуром Петровим

Відома дата і місце прощання з загиблим на війні Артуром Петровим

Зазначимо, Артур Петров був коміком, який виступав у жанрі stand-up comedy. У квітні 2025 року гуморист розпочав службу у війську. 27 березня стало відомо, що комік загинув на війні. Його життя обірвалося 18 березня під час евакуації поранених військових. В Артура Петрова залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український артист Ярослав Чорногуз. Його донька-військова після смерті батька звернулась до влади Києва.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie