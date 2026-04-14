Комік Артур Петров загинув на війні: де і коли відбудеться прощання з ним

Артур Петров

Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з українським гумористом Артуром Петровим, який 18 березня загинув на війні.

Життя коміка обірвалося 18 березня. У "Підпільному стендапі", учасником якого був Артур Петров, розкрили дату та місце прощання з ним. Гумориста проведуть в останню путь 18 квітня. Прощання з коміком розпочнеться о 11:00 на Майдані Незалежності біля Монументу. Воно триватиме до 12:30. О 14:00 відбудеться прощання з почестями, після чого церемонія поховання.

"Ми досі не можемо повністю прийняти цю втрату. Але хочемо, щоб кожен, хто знав Артура, хто сміявся разом із ним, мав змогу сказати йому "дякую" і попрощатися. Просимо приносити живі квіти. Дякуємо тобі за все, Артуре. Пам'ятаємо", - йдеться в повідомленні "Підпільного стендапу".

Зазначимо, Артур Петров був коміком, який виступав у жанрі stand-up comedy. У квітні 2025 року гуморист розпочав службу у війську. 27 березня стало відомо, що комік загинув на війні. Його життя обірвалося 18 березня під час евакуації поранених військових. В Артура Петрова залишилась дружина та двоє дітей.

