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Комік Марк Куцевалов влаштував благодійний піший похід, аби допомогти Херсону

Комік Марк Куцевалов влаштував благодійний піший похід, аби допомогти Херсону

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
1 хв
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Комік Марк Куцевалов влаштував благодійний піший похід, аби допомогти Херсону

Марк Куцевалов

Гуморист зібрався пішки пройти від Києва до Херсона.

Відомий український комік Марк Куцевалов знову влаштував благодійний піший похід.

Цього разу гуморист хоче допомогти Херсону. Зокрема, Куцевалов збиратиме під час благодійного пішого походу два мільйони гривень. Зібрані кошти комік витратить на закупівлю Starlink для херсонських пунктів обігріву, аби місто було зі зв'язком.

"Привіт! Ви на зв'язку? Добре, а ось у Херсоні з цим проблема! Саме тому я знову в дорозі, щоб зібрати два мільйони грн на Starlink у пункти обігріву Херсона", - поділився гуморист у своєму Instagram.

Загалом, Марк вирушив 12 грудня від Софійської площі у Києві, а маршрут його завершиться вже в Херсоні. Відстань Куцевалов планує пройти за 19 днів.

"Мій маршрут Київ - Херсон. І це не жарти. Пішки. До Нового року", - додав гуморист.

Нагадаємо, це вже вдруге Марк організовує благодійний піший похід. Минулого разу гуморист подолав відстань від Чорноморська до Говерли. Тоді Куцевалов збирав кошти на автівки для військових.

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Дата публікації
Перегляди
424
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