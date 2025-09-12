Комік Редька розсекретив свої доходи під час війни і як отримав перші 12 тис. дол.: "Не бідна людина"

Фелікс Редька / © Скриншот з проєкту "Наодинці"

Відомий український комік Фелікс Редька, який раніше зізнався у броні від мобілізації, відверто розповів про свої доходи та згадав, як заробив першу велику суму грошей.

В інтерв'ю проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка зазначив, що гумор для нього — це повноцінний бізнес, який приносить стабільний прибуток. Зокрема, він разом з командою отримує кошти від глядачів, які приходять на їхні виступи. Додатковими джерелами фінансів слугує його знімання YouTube-проєктів, корпоративна діяльність і рекламні інтеграції.

"Робота моя — це бути коміком. У мене ФОП третьої групи. Я і є моїм бізнесом. Заробляю гроші на тому, що я роблю концерти, виступаю. Тобто люди купляють квитки, ми платимо за оренду, за персонал, податки. Потім щось залишається. Ми ділимо це з організатором. А той відсоток, який належить мені, це моя заробітна плата. Потім я заробляю з мого проєкту "Комік плюс історик". Іноді якісь приватні свята замовляють, іноді — реклами. Але концерти і створення контенту на YouTube — це два головних аспекти мого бюджету", — поділився Фелікс.

Комік пригадав, що свою першу велику суму — 12 тисяч доларів – він отримав ще у віці 19 років. Це сталося під час організації стендап-туру, який він проводив не для себе, а для інших артистів. Саме тоді він уперше відчув, що на гуморі можна заробляти серйозні гроші.

Зараз, за словами Фелікса, він також не може назвати себе бідною людиною. Його заробітки значно перевищують середній рівень по країні, однак ця робота завжди непередбачувана. Тож він не назвав чіткого доходу за місяць, адже він постійно коливається.

"Я не бідна людина. Набагато більше заробляю, ніж середньостатистичний українець, як і будь-який артист. У нас бувають такі місяці, коли ми заробляємо більше, коли ми заробляємо менше. Бувають місяці, коли ми нічого не заробляємо. Бувають місяці, коли ми заробляємо дуже багато. Тобто ми можемо заробити енну суму грошей за один місяць і жити на це потім три місяці, а потім через три місяці розпочнеться інший тур і ти заробиш собі знову на певний проміжок часу", – пояснив комік.

