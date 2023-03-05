Комік Щегель після втечі "відзначився" новою заявою: "Україна — й**аний цирк з попаяними дебілами"

Відомий комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель після своєї гучної заяви про втечу з України під час війни спантеличив новими висловлюваннями.

Цього разу одіозний гуморист вирішив ще раз прокоментувати свій вчинок. У черговому відео на YouTube Щегель звинуватив людей у тому, що вони не підтримали його та полив брудом кожного українця.

"Це найжорсткіший цирк! Як я взагалі можу читати новини, сподіваючись на отримання будь-якої інформації, після того, що відбулося. Україна — й**аний цирк з попаяними дебілами, в яких нема шансів на цивілізоване життя, взагалі ніяке. Люди - й**ані щури, які не можуть включити голову, заперечити, підтримати і щось робити. Вони абсолютно залежні п*дори, які трясуться за пиріжок з г*вном, аби тільки в них не забрали громадянство, яке ні на що не здатне. Я схиляюся, що це фестиваль долб*обів, де все базується на заздрості", - промовив Щегель.

Ба більше, скандальний стендапер заговорив, що ще й має плани на "політичний притулок" у світі після його втечі від мобілізації. До України Щегель повертатися не планує, адже тут його чекає лише в'язниця.

"Я вдячний українцям, за таку можливість, отримати політичний притулок в ряді країн. Я готовий ніколи туди не вертатися. І немає сильнішого мотиватора, ніж український народ, не повертатися до України", - сказав у своїй "промові" гуморист.

Андрій Щегель

Нагадаємо що гучний скандал навколо гумориста розгорівся після того, як він заявив в одному з інтерв'ю про те, що втім з України під час мобілізації. За словами Щегеля, він скористався тим, що він артист і так зміг перетнути кордон. Як заявив гуморист, таким чином він "попіклувався про своє здоров'я" і "реалізував своє право на ох*єнне життя".

У Мінкульті вже прокоментували слова Щегеля та заявили, що такі заяви є неприпустимими в умовах воєнного стану в Україні. Відтепер МКІП разом з правоохоронними органами буде наполягати на посиленні відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

Читайте також: