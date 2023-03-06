Комік Щегель виправдався за скандальні заяви про втечу з України та "попаяних дебілів" і поскаржився на хейт

Гуморист заявив, що його слова не так зрозуміли та перекрутили.

Відомий комік та учасник подкасту Srakadupa Андрій Щегель пояснив, що мав на увазі, коли говорив про втечу до Туреччини та назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами".

У своєму Instagram гуморист опублікував ролик, у якому виправдався за свої скандальні заяви. За словами Андрія, він жодним чином не вважає, що захисники обирають гинути на війні. Натомість його слова нібито перекрутили.

Андрій Щегель / Фото: скриншот з відео

"Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини – саме гинути на війні. Маю на увазі, що українці свідомо обирають Україну та бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, призводить до загибелі найкращих її дітей", - пояснив комік.

Щегель також прокоментував відео, на якому він назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами". За словами Андрія, його слова були реакцією на хейт у Мережі.

"Я жодним чином не зневажаю всіх українців. Останнє відео моєї емоційної та імпульсивної промови, шматком викладене в Інтернет і вирване з контексту, є лише моєю гнівною та безпорадною реакцією на нескінченні повідомлення мені, моїм близьким і друзям з погрозами розправи та вбивства протягом кількох діб, які просто зводять тебе з розуму. Я прошу вибачення у всіх, кому скандал з моєю участю приніс багато страждань", - прокоментував комік.

Щегель також поскаржився на хейтерів. Він заявив, що хотів бути лише відвертим з користувачами. Він також додав, що не є ворогом для українців.

"Провокація є роботою коміка. Але, на жаль, пошук ворогів та полювання на відьом вийшли за межі розумного. Я запевняю, що хотів бути з вами відвертим, бо поважаю вас. І вважаю, що той, хто каже неприємну правду, набагато безпечніший за того, хто говорить те, що люди хочуть почути. В Україні є справжні вороги, і це точно не я", - додав комік.

Зазначимо, скандал довкола Андрія Щегеля почався після його скандального інтерв'ю Роману Скрипіну, де він заявив, що зумів втекти з України до Туреччини, а про захисників сказав, що це "їхній вибір – гинути на війні". Після цього на коміка посипалася хвиля хейту від обурених користувачів. Гуморист, своєю чергою, звинуватив людей, що вони не підтримали його. При цьому Щегель назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами".

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